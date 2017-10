Adiós, "Cenicienta"

La actriz mexicana Evangelina Elizondo, voz de Cenicienta y estrella de cintas como “Un paseo por las nubes” y “Las locuras de Tin Tan”, falleció ayer; tenía 88 años. Nació en la urbe que ayer la vio morir, el 28 de abril de 1929.

La Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) informó en un comunicado el deceso de la estrella de cine y televisión ocurrido en la Ciudad de México. La organización no precisó la causa de su muerte.

“Con profundo pesar comunicamos el sensible fallecimiento de nuestra querida amiga, compañera y socia, la señora Evangelina Elizondo. […] A sus familiares y amigos les mandamos nuestras más sentidas condolencias y un abrazo solidario”.

Elizondo contaba con más de 70 créditos en cine con cintas como “La generala”, “Me late chocolate”, “Las Buenrostro” y “¡Qué bravas son las costeñas!”. Debutó a los 23 años con “Las locuras de Tin Tan” junto al astro de la Época de Oro del cine mexicano Tin Tan, y también actuó con Antonio Aguilar en “Música, espuelas y amor” (1955) y con Lola Beltrán en “México lindo y querido” (1961).

Belleza. Evangelina Elizondo también fue señalada como una de las mujeres más hermosas del cine mexicano. EL INFORMADOR/ARCHIVO

En la década de los 90 participó en destacadas series y telenovelas como “Mirada de mujer”, “El abuelo y yo” y “Cuando seas mía”. En 1995 interpretó el papel de “Guadalupe Aragón” en “Un paseo por las nubes” de Alfonso Arau, con Keanu Reeves y Anthony Quinn.

En 1950 le dio su voz a “La Cenicienta”, el clásico animado de Disney, en su versión en español.

Cabe señalar que grabó diversos discos a lo largo de los años y se destacó en el teatro. Destacó en las obras “La viuda alegre” (junto a Plácido Domingo), “Mame”, “Los novios” y “Yo y mi chica”.

Además, era pintora y estudió teología en la Universidad La Salle. Su plástica fue exhibida en 64 exposiciones colectivas y 15 individuales, en espacios como el Centro Cultural Borges en Buenos Aires y el Salón de la Plástica Mexicana.

Fuera de la actuación, laboró como Presidente de la Comisión de Fiscalización y Vigilancia, y Secretaria de trabajo de la Asociación Nacional de Actores.

Estuvo casada con el ingeniero José Luis Paganoni, de quien se divorció. Elizondo tuvo tres hijas: Gloria, Gina y Jimena.

Se enfrentó a Disney

Un día, Evangelina Elizondo se enfrentó a cuatro perros. El año era 2010. La actriz mantenía un pleito con los dirigentes de la Asociación Nacional de Actores, a quienes acusaba de desvío de fondos. Elizondo había sido destituida y aquel día, la asociación pretendía suspender sus derechos y desechar sus acusaciones en una asamblea extraordinaria. Por supuesto, la presencia de Elizondo y sus simpatizantes era un obstáculo por lo que se contrataron perros para cuidar la entrada a manera de intimidación.

Pero Evangelina llegó. Con paso firme avanzó a la puerta del teatro Jorge Negrete, donde se realizaba la asamblea y se enfrentó a los perros. Los dominó. Les habló con su dulce voz y hasta los acarició.

Evangelina nunca se rindió en la lucha por lo que consideraba justo, ya fueran sus derechos sindicales ante la ANDA o sus regalías ante Disney.

Igual que ante los doberman, Elizondo enfrentó durante dos décadas al emporio de “Mickey Mouse” para que le pagaran las regalías por el doblaje de “La Cenicienta”.

Elizondo es la voz de este personaje en la película original de Disney pero en la década de los noventa, la empresa se negó a pagarle por la retransmisión del filme y la venta de discos.

Mensaje. Agradecimiento de Disney a la actriz por su trabajo en la cinta “Cenicienta”. ESPECIAL

Elizondo entonces entabló una primera demanda que perdió porque el juez dictaminó que Evangelina no tenía forma de comprobar que había trabajado para Disney. “Yo no tenía el contrato pero tenía un montón de testigos… Pero bueno, no voy a dejar de pelear en la corte porque lo que han hecho es robarle sus regalías a todos los actores mexicanos”, dijo.

Entabló una segunda demanda de la que lo último que se supo fue que estaba “a un paso” de ganar el pleito, según comentó el año pasado. “Creo que no me darán el dinero, pero no importa, lo que quiero es una sentencia”, aseguró la actriz.

Filmografía de los últimos 30 años

“Princesa, una historia verdadera” (2016)

“Me late chocolate” (2013)

“Las Buenrostro” (2005)

“E pur si muove” (2003)

“Cuando seas mía” (2001)

“Alta tensión” (1997)

“Un paseo por las nubes” (1995)

“En el paraíso no existe el dolor” (1995)

“¿Nos traicionará el presidente?” (1991)

“Romero” (1989)

“El secreto de la ouija” (1988)