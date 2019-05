Adal Ramones se compadece de la soledad de Luis Miguel

Adal Ramones soltó la lengua en el programa de Adela Micha, "La Saga", y es que el conductor platicó de sus exclusivas que tuvo en "Otro Rollo" como la de Luis Miguel, habló de sobre los invitados que más odió cuando dirigía su exitoso programa y del proceso que vivió cuando se cambió a TV Azteca.

El conductor de TV Azteca, quien lució cómodo y divertido frente a la periodista, confesó estar contento y agradecido con la vida por haber sido hace menos de un mes papá y que en la televisora de la Ajusco le va bien económicamente, pero que al principio se sintió raro llegar a lo que llamaban la televisora de en frente.

"Sentí muy raro, crecimos ahí (Televisa), si nos dimos a conocer en todos los países de habla hispana fue por Televisa, estoy súper agradecido con ellos, me tocó mi secuestro en Televisa. Emilio, Bernardo, Pepe fueron personas muy cercanas y muy queridas y llegar a decirles ya me voy. Aquí lo curioso es que yo ya les había renunciado desde hace tiempo, pero me dijeron no te vas...

"Me pagaron exclusividad hasta hace dos años y estuve un buen rato fuera del aire y se me fueron muchos proyectos y fuera de Televisa también se me fueron proyectos y es obvio que no te puedes ir a trabajar con otras compañías".

Ramones aseguró que después de que la empresa de San Ángel lo dejó libre, le llovieron oportunidades en otros países como Colombia. Y a pregunta expresa de Adela que si él se había imaginado las cosas así, ya que ella pensó que una vez sin Televisa se acaba la vida a lo que contestó su invitado que "no".

"Sé que se sintieron en Televisa, pero si ya tenía un año y fracción de no ser ni exclusivo, yo les corrí la atención de ir a avisarles que yo ya me iba. Podría no haberlo hecho, pero por lealtad y eso. Yo me imagino que las fronteras cada vez se van a ir desdibujando y desapareciendo y habrá el cruce de todos. ¿Quién sabe si ahí (Televisa) me acepten otra vez?, pero bueno.

El conductor confesó que fue él quien pidió que se terminara "Otro Rollo" pese a que el programa era uno de los más vistos y que generaba buenas ganancias tanto para la empresa como para él, sin embargo lo que él quería tener vida, pero reveló que los jefes le pidieron un año regresar con el programa, pero él ya no quiso hacerlo.

También habló sobre las exclusivas que logró en su programa como la de Luis Miguel, quien no daba entrevista a nadie, pero lo describió como un tipo muy solo.

"Tuvimos a Luis Miguel que no daba entrevistas. Muy chido, muy chido Luis Miguel, lo vi muy solo, muy solo. Lo acaba de contratar un amigo para Costa Rica y me dice 'Adal, está tan solo, tan solo, y me decía, Adal ven te mando el boleto de avión y ven a platicar con él'", comentó para sorpresa de la comunicóloga quien le dijo "¿es broma?", a lo que contestó: "No, no lo es".

"No, no tengo amistad con él, pero mi amigo me decía 'ven a platicar con él' y pues la verdad es que si ve a Adal entrar no sé cómo hubiera reaccionado. Yo lo vi en las entrevistas y ya. Un día lo vi a caballo en la playa y en sus conciertos que siempre tuvo la deferencia de saludarme en sus conciertos, pero nada más. La vibra de él siempre fue así, y mi amigo me lo acaba de comprobar... No invita a amigos a sus giras, se va solo, es fuerte, es fuerte", platicó.

También recordó cuando entrevistó a Britney Spears que llegó al programa después de haber hecho la famosa "Britneyseñal".

"Llegó llorando al programa porque se la acabó todo mundo decía: 'no puedo creer cómo me trata la prensa', la trataron mal y llegó al foro llorando. Era una MegaStar totalmente derrotada de cómo la han tratado y yo decía 'cómo la apapachamos", reveló.

Reveló qué famosos fueron payasos dentro y fuera de la producción de "Otro Rollo" como Steven Seagal, Christina Aguilera y Manuel "El Loco" Valdés.

"Llegó Steven Seagal súper mamila, súper grosero y yo cuando acabó la entrevista a lado de la gente que lo trajo, la gente mexicana que lo trajo, les dije: 'señores, muchas gracias por haber traído a Steven Seagal, pero vamos a borrar, eran cintas, las vamos a borra por lo sangrón que fue, díganle que las vamos a borrar'", recordó.

"Cristina Aguilera llegó aquí y había un zafarrancho en el aeropuerto y le saco una maleta y le digo: 'se te quedó una maleta en el aeropuerto' entonces la vio y dije 'vamos a abrirla después de este corte para ver qué trae en la maleta'. Ellos sabían que era una broma, pero ella dijo yo no quiero ese tipo de bromas, pero le avisé que así era el programa 'si usted quiere bien y si no se puede retirar, nada más que toda esta gente está viendo que no quieres hacer la broma', la abuchearon y entonces 'las va hacer o no', pues dijo que sí y se divirtió".

También sufrió con Manuel "El Loco" Valdés quien no entraba y no entraba al aire y que tuvo que seguirlo al estacionamiento para regresarlo.

JB