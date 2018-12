Acción acuática entre una reina y un villano

Jason Momoa llenó el traje de “Aquaman” como los grandes, pero nada sería igual para el “Rey de los Mares” sin la presencia de una hermosa reina y un medio hermano ambicioso y ahí es donde entran en la ecuación Amber Heard y Patrick Wilson. En entrevista desde Nueva York, estos histriones, quienes interpretan a “Mera” y “Orm”, platican cómo fue su acercamiento a este proyecto que está inundando las taquillas de todo el mundo.

Es Amber la primera en hablar y entre sonrisas admite que no estaba del todo convencida de tomar el papel de “Mera”, y explicó sus razones: “Regularmente, los cómics suelen crear una imagen ‘hiper-sexualizada’ de las mujeres, y yo estoy en contra de eso. Con el tiempo fui leyendo un poco más sobre la historieta y descubrí que ‘Mera’ era un personaje fuerte e independiente, e incluso es una reina. Me dije a mí misma, ‘sería muy bonito tener una corona’ (risas), y después acepté formar parte de la película, por el perfil fuerte e importante de esta mujer en ‘Aquaman’”.

Además, la intérprete de “Mera” se dijo feliz por la oportunidad, y bromeó un poco sobre la fama que este personaje podría traerle: “La pasé muy bien al hacer esta película y eso me deja muy satisfecha. Sobre la fama, y qué me mantiene con los pies en la tierra, sólo te puedo decir que yo me la paso ‘volando por ahí’ (risas), para qué caminar si puedes volar (risas)”.

Por otra parte, Patrick Wilson se dijo entusiasmado por lo que vivió, y para él, el proceso de filmación fue como un juego de niños: “Usar un traje, una máscara y hacer poses geniales fue simplemente fantástico. Además, trabajar con Zack Snyder (productor ejecutivo) fue fenomenal. En algunas escenas los dos coincidíamos en el resultado y nos decíamos el uno al otro, ¡wow, que cool!, y lo mismo ocurrió en muchísimas ocasiones”.

Patrick, otrora Ed Warren en la serie de películas de “El Conjuro”, contó cómo es que entró en el proyecto de “Aquaman”: “Zack Snyder y James Wan me llamaron y me dicen que está esta posibilidad de interpretar a ‘Orm’, lo pensé muy poco, porque mi experiencia de trabajo con Zack siempre ha sido fantástica. Recuerdo que lo único que hice fue ‘googlear’ la máscara de ‘Orm’, y le dije: ‘estoy dentro’”.

Los dos actores reconocieron la dificultad técnica de realizar “Aquaman”, que al tener muchas partes ficticias se volvió en un reto: “Hacer las simulaciones con los cables fue muy laborioso, porque sólo estábamos rodeados de pantallas azules, y el resto teníamos que imaginarlo nosotros”, dijo Amber Heard, mientras que Patrick Wilson complementó la idea dando otro ejemplo: “Se requiere de un conocimiento técnico; por ejemplo, la escena de la batalla en el coliseo fue muy difícil, pues no es sólo saber los pasos de la pelea, es saber lo que buscas expresar, ya que sólo saber una coreografía haría de la escena un desperdicio; debes saber de qué se trata y el porqué de cada uno de esos pasos de esa coreografía de movimientos”.

Ambos coincidieron en que “Aquaman” será una refrescante sorpresa entre las películas de superhéroes tradicionales, y esperan que los espectadores estén tan contentos con el trabajo final, como los propios actores.

César Cerda/ enviado