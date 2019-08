A subasta el hacha de Jack Nicholson y la espada láser de Samuel L. Jackson

Adquirir piezas únicas de la historia de Hollywood como el hacha que Jack Nicholson utilizó en "The Shining" o la espada láser que Samuel L.Jackson portaba en la saga de "Star Wars" se convertirá en realidad los próximos días 30 de septiembre y 1 de octubre.

Los más cinéfilos podrán comprar objetos de algunas de las películas más famosas de la historia en una subasta que tendrá lugar en el Odeon BFI Imax de Londres y que será presentada por el grupo de coleccionistas Prop Store.

La subasta, que será transmitida en vivo, cuenta con 900 lotes y una exposición de artefactos cinematográficos, y se espera que algunos de ellos alcancen los más de seis millones de libras (más de 6.5 millones de euros).

Otros de los artículos que saldrán a la venta en otoño son la armadura de general romano usada por Russell Crowe en 'Gladiator' y un casco Stormtrooper de la película de 1977 "Star Wars: A New Hope", uno de los artículos más solicitados con un precio de venta estimado de entre 120 mil y 180 mil libras (entre 131 mil y 197 mil euros/145 mil y 218 mil dólares).

El bat-traje completo usado por Michael Keaton en la película de 1989 "Batman" se espera que alcance una cifra de más de 80 mil libras (unos 87 mil euros/96 mil 300 dólares), mientras que el sable de luz manejado por Samuel L. Jackson en "Star Wars" podría venderse por hasta 100 mil libras (109 mil euros/120 mil 600 dólares).

En la venta habrá artículos para distintos presupuestos como un anuncio del billete dorado de Willy Wonka de la película de 2005 'Charlie and the Chocolate Factory', estimado en 300 libras (328 euros/363 dólares), uno de los lotes más baratos.

Según Prop Store, un par de zapatillas y calcetines Nike usados por Tom Hanks en la icónica escena de la parada de autobús de 'Forrest Gump' alcanzarían entre ocho mil y 10 mil libras (entre ocho mil 800 y 11 mil euros/ nueve mil 700 y 12 mil 100 dólares).

Un droide R2-BHD con control remoto iluminado de "Rogue One: A Star Wars Story", un traje usado por Halle Berry como Tormenta en "X-Men", y la santa granada de Antioquía de la película de comedia de 1975 "Monty Python and the Holy Grail" también están listos para salir a la subasta.

Las ofertas se pueden hacer en línea, por teléfono o en persona. El año pasado, en esta subasta anual, el clásico sombrero fedora que Harrison Ford llevaba en "Indiana Jones: Raiders of the Lost Ark" se vendió por 393.600 libras (430.000 euros/476.000 dólares).

