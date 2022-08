A Sabrina le gustaría participar con Belinda en películas de adultos

La modelo sadomasoquista, Sabrina Sabrok, aseguró que le gustaría actuar junto con Belinda, declaración que lanzó por primera vez cuando se corrió el rumor de que la cantante atravesaba problemas financieros tras la ruptura con Nodal. "Le pagaría tanto, yo creo. Me endeudaría o algo, lo que fuera, pero no sé. En una de esas sí se da", afirmó Sabrok con una enorme sonrisa.

A pesar de que no es la primera vez que manifiesta sus intenciones de trabajar en un video erótico con Belinda, dijo que solo lo mencionó y ya, pues sabe que no se va a cumplir su deseo y se queda solo como una fantasía para ella. De igual forma, aseguró que en caso de sentarse a negociar no escatimaría en gastos para lograr su objetivo.

"Me encantaría trabajar con Beli, pero es pura fantasía porque sé que esa gente no se dedica al porno. Entonces solo trabajaré nada más con estrellas porno para hacer videos, pero bueno, soñar no cuesta nada", sentenció. Respecto al video que realizó Bella de la Vega, consideró que tiene las puertas abiertas en caso de que se anime a hacer más contenidos de este tipo.

Sin embargo, dijo que ojalá se animara a hacer más cosas, ya que en su primera experiencia se quedó en caricias y desnudos.

FS