A Belinda le gustaría apoyar al gobierno de AMLO

La cantante Belinda es una de las representantes de la generación millennial que más activa estuvo durante el proceso electoral. Tal como se vio en el transcurso del proceso electoral, ella asegura que se arriesgó a hacer pública su simpatía hacia Andrés Manuel López Obrador.

"Yo, como parte de una generación joven, me preocupo y me arriesgué a confiar y a dar mi voto públicamente, porque luego nos da miedo del 'qué van a decir', del 'me van a insultar', me arriesgué sin miedo al qué dirán", indicó.

"Pero ahora, ya que ganó dicen 'ay qué feliz, ay qué padre'... El chiste era cuando nadie hablaba, cuando las figuras públicas no expresaban lo que sentían".

"Que no tengamos miedo, que el silencio no es razón cuando México está en riesgo", comentó la cantante vía telefónica.

Tras el cierre de la campaña y con el ganador evidente, Belinda espera seguir apoyando al nuevo gobierno e incluso consideraría hacerlo de manera formal.

"A mí me encantaría, realmente mi apoyo ha sido porque yo he querido, por convicción, nunca se ha hablado de nada más. Yo he hecho una gran labor desde hace mucho tiempo, si yo pudiera ayudar más, lo haría. Yo no tengo la necesidad de nada, yo soy cantante y yo vivo de mi música, yo no me dedico a la política ni mi familia", expresó la cantautora.

Además, manifestó que es una persona que ha hecho todo de corazón, e instó que haya más personas que "tengan las ganas de ayudar más que de ser políticos”.

"Yo creo que la política está en el corazón, se trata de hacer de las cosas con el corazón, no se ha hablado nada en absoluto, aún", dijo.

De esta forma, Belinda quiere seguir activa, para así seguir ayudando al país y a los ciudadanos.

"He estado yendo a estos lugares en Morelos y demás, pues la gente no ha recibido ayuda desde hace más de nueve meses de que ocurrió este terrible accidente, que ha acabado con la casa de más de 10 mil personas, 10 mil familias que siguen viviendo en la calle, sin nada, en casas de campaña, sin agua, sin comida. Mi preocupación ha sido cada vez mayor", comentó.

