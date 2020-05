90 años de un ícono 100% “made in USA”

Llegó a Hollywood como el “Hombre sin nombre” pero marcó huella: Clint Eastwood cumple 90 años como un ícono del cine en activo que acaba de dirigir su última película mientras se mantiene fiel a su eterno discurso contra la corrección política.

Con su mirada impenetrable y actitud de tipo duro, Eastwood inmortalizó al antihéroe más popular del “spaguetti-western” y pasó a la historia gracias a “The Good, the Bad and the Ugly” (1966), hazaña que volvería a repetir al encarnar al implacable inspector de policía Harry Callahan que le establecería como nuevo mito del cine.

Con cinco premios Óscar, otros cinco Globos de Oro, más la Palma de Oro de Cannes y el León de Oro de Venecia, el cineasta podría retirarse tras haber alcanzado todos los honores posibles como actor, director y productor.

Pero Eastwood (31 de mayo, 1930) continúa dirigiendo películas, la última —“Richard Jewell”— estrenada este mismo año, al tiempo que protagoniza declaraciones a contracorriente de la corrección política que impera en la industria cinematográfica.

Su carrera despegaría como el “hombre sin nombre” de la llamada “Trilogía del Dólar”, pero a cambio se construyó un mito en torno a su figura que encajaba a la perfección con los ideales del sueño americano. Con un físico de 1.92 metros y un rostro fotogénico, el joven consiguió un contrato con Universal y a partir de ahí jugó bien sus cartas.

Tras años como secundario, protagonizó la serie “Rawhide” y llegó de rebote a España para rodar la trilogía de Sergio Leone en la que inmortalizó su icónica imagen con sombrero y poncho.

Tras conocer el éxito, Eastwood entendió mejor que nadie la dinámica de industria cultural y se anticipó al futuro creando su propia productora The Malpaso Company, con la que daría rienda suelta a su interés por la dirección. El primer filme de la compañía de Eastwood fue “Hang ‘Em High” (1968), que costeó con los beneficios de las cintas anteriores y cosechó aclamos de la crítica. A partir de los años 80 se centró en su faceta de director con éxitos como “Pale Rider” (1985) y “Heartbreak Ridge” (1986) que se combinaron con su interés por proyectos pequeños y temáticas minoritarias que lo apartaron del foco mediático.

Eastwood ha sabido mantenerse relevante: ganó dos Óscar, a la mejor película y al mejor director, por “Unforgiven” en 1992 y doce años después repitió gracias a “Million Dollar Baby”. “Gran Torino” (2008), “Invictus” (2009) “American Sniper” (2015) y “Sully” (2016), los éxitos más recientes.

