Los aficionados al cine de terror asiático tienen en la cartelera de cine de la ciudad la película 6 Exorcismos, que se convierte en una buena opción para ver en la pantalla grande.

6 Exorcismos. ESPECIAL/DARK SIDE DISTRIBUTION.

La historia se centra en la joven reportera Si-kyung, quien se infiltra en un culto religioso secreto. Lo que comienza como una investigación encubierta pronto se convierte en una pesadilla indescriptible, cuando es invitada a presenciar un ritual prohibido, en el que cada miembro pide un deseo y ofrece un sacrificio.

Uno a uno, los fieles narran la aterradora historia de cómo lo consiguieron, cada relato es más escalofriante y sangriento que el anterior.

Cuando llega el turno de Si-kyung, descubre con horror que todos los sacrificios deben ser partes del cuerpo humano. Esas ofrendas no son simples pruebas de fe, sino piezas de un plan macabro: Dar vida a una entidad ancestral, un ser que aguarda en las sombras para reclamar la carne y el alma de todos los presentes. El ritual ha comenzado y con él, el despertar del mal absoluto.

La película está presentada como una serie de relatos antológicos, cada uno con su propio director, hasta completar así las seis piezas de la trama.

6 Exorcismos

(Body Parts)

De Won-kyung Choi, Byeong-deock Jeon y Jisam.

Con Kim Chae-eun, Kwon Ah-Reum, Mina An, Kim Ahyeon, Kang Han-Saem.

Corea del Sur, 2023.

XM