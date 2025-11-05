Madonna celebra el nuevo álbum de Rosalía: "Eres una auténtica visionaria"

La cantante estadounidense Madonna ha elogiado a Rosalía y a su último trabajo, “LUX”, destacando que no puede parar de escuchar el nuevo proyecto de la artista española y que es espectacular.

"Eres una auténtica visionaria", le escribe en Instagram la 'Reina del Pop' en un mensaje acompañado de tres corazones blancos. Además, Madonna le agradeció en sus historias y destacó que no podía dejar de escuchar a la catalana.

EFE/ Madonna vía Instagram

“LUX”, su esperadísimo nuevo disco, saldrá a la venta este viernes. La cantante ya ha dado algunos adelantos estos días, como el videoclip de 'Berhgain', tema en el que colabora por segunda vez con la islandesa Björk, con el músico Yves Tumor, y en el que toca la Orquesta Sinfónica de Londres.

Este martes “Reliquia”, el segundo tema extraído de su disco, fue filtrado en internet. Se mantuvo activo para su escucha solo durante unos minutos y su publicación fue atribuida inicialmente a un error, aunque la discográfica no ha podido precisar ese extremo.

AO

