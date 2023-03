5 lecciones de amor propio que nos deja la última entrevista de Shakira

Shakira se ha abierto emocional y personalmente en su más reciente entrevista ofrecida a un medio de comunicación hispano, en donde la cantante de 46 años explica los detalles de los grandes y polémicos éxitos que ha lanzado en lo que va de este año.

Estas declaraciones de Shakira sobre la letra de canciones como la que interpretó en enero con la sesión 53 junto al músico argentino BZRP o más recientemente “TQG” con Karol G, son tan reveladoras que resultan en una entrevista que ningun fan de la diva colombiana debería perderse, por ello, hemos resumido para los cinco momentos más impactantes, que a su vez son verdaderas lecciones de amor propio:

Aceptación y sueños rotos

Desde el inicio de la entrevista, el nivel de intimidad que ofrece la cantante es profundo, pues asegura que la ruptura de su matrimonio significó todo un proyecto de vida y concepción de familia en el que ella creía y estaba comprometida.

“También compraba la historia de que una mujer necesita a un hombre para completarse, también tuve el sueño de tener una familia. Con que los hijos contaran con padre y madre bajo el mismo techo.

No todos los sueños en la vida se cumplen pero la vida encuentra una forma de recompensarte de alguna manera”.

Foto/AFP

La importancia de desahogarse

“Creo que alguien ha tenido que tomarme una foto el día de la sesión (con BZRP) entré de una forma y salí de otra”.

La cantante revela en esta conversación lo mal que se sentía emocionalmente antes de grabar la canción con el argentino BZRP, cuya cantidad de reproducciones en distintas plataformas han sido millonarias.

“Es de las cosas que más agradezco a BZRP, ese espacio, la oportunidad de desahogarme y fue un gran desahogo necesario para mi sanación y propio proceso de recuperación”.

INSTAGRAM/shakira

Los hijos, un motor

Shakira también aprovecha para resaltar el nivel de respeto que tiene por la opinión de sus dos pequeños hijos y asegura que la han motivado e influido conceptual y directamente en su trabajo.

“El arte gráfico y diseño de ‘Monotonía’, eso lo hizo Sasha en su Ipad, porque no me había gustado lo que me habían mandado los diseñadores de Sony y le dije “Sasha ¿qué opinas’?, él me dijo ‘no mamá, yo lo hago’ cogió y se puso en su I pad y me lo mandó y se lo mandé a Sony”.

La Sesión con BZRP es resultado de una sugerencia de Milan, Milan me dijo ‘tienes que hacer algo con BZRP, que es el dios argentino”.

INSTAGRAM/shakira

Momentos difíciles

En otro de los momentos más impactantes de la entrevista, la cantante usa un viejo adverbio mexicano para sentenciar una lección aprendida de resilencia:

“Luego de que experimentas un desamor, traición, vacío, decepción, cualquier cosa que te pase, en ese momento hay que sentir pero también pensar en eso que se siente (…) La vida debe valerse de estos momentos cabrones para desarrollar músculos que no sabes que tenías”.

Te podría interesar: Shakira confiesa que había sido dependiente emocionalmente de los hombres

El futuro supera nuestras expectativas

Finalmente, la cantante juega con su pasado y declara ser consciente de que ha superado las expectativas que tenía en su juventud temprana: “Me imaginaba que a mi edad iba a estar en una finca criando pollos, ordeñando vacas, viendo crecer a mis hijos”

Pero hace una simpática aclaración en la que indica que la idea de las vacas y los pollos era más reciente que su propia infancia: “No, de chiquita no, de chiquita más bien me imaginaba esto (el estrellato), era de grande. De grande comencé a fabricar mi propio final feliz”.

Foto/AFP

AD