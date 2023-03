Shakira aseguró en entrevista que un trastorno psicológico llamado el síndrome del impostor le impide visualizar los logros que ha cosechado a través de los años.

"Sufro del síndrome del impostor, que todavía no me lo creo, que todavía no creo que soy tan capaz o tan hábil, creativa o inteligente, talentosa como dicen que soy. Quizá esa pequeña patología me mantiene motivada queriendo descubrir quién soy y lo que puedo dar", aseguró.

Asimismo, contó que siempre ha sido muy inquieta. "Tengo una deuda conmigo constantemente, que quiero comprobar si realmente aún me queda ese talento, si no ha desaparecido. Eso es lo que hace que tenga ganas de volver al estudio de grabación a hacer más música y ahora tengo más ganas que nunca", agregó la colombiana.

La cantante ha hablado sobre ello y su separación del futbolista Gerard Piqué. "He logrado sentir que yo soy suficiente, cosa que jamás pensé que podía pasar", dijo.

De acuerdo con Laura Barrientos Nicolás, de la Facultad de Medicina de la UNAM, el síndrome del impostor es un fenómeno psicológico que quien lo sufre piensa que los logros personales no se producen por el esfuerzo propio, sino por un golpe de suerte o gracias a la ayuda de los demás. "Este hecho hace que quien lo padezca no tenga la suficiente confianza en sí misma, pese a los reconocimientos", comentó.

SL