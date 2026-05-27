5 detalles ocultos que no viste en el tráiler final de Toy Story 5

El estreno en taquilla de Toy Story 5 viene acompañado de un nuevo y emocionante trailer. La película que está próxima a estrenarse en cines mexicanos y IMAX el próximo 18 de junio nos traerá una nueva aventura cuando los juguetes estén de vuelta en Disney y Pixar.

Woody (a quien nuevamente dará voz de Tom Hanks), Buzz Lightyear (con la voz de Tim Allen), Jessie (voz de Joan Cusack) y el resto de la pandilla se verán desafiados cuando se encuentren cara a cara con Lilypad (voz de Greta Lee), una tableta que llega con sus propias ideas disruptivas sobre lo que es mejor para su hija Bonnie.

Un nuevo artista llega a la pandilla

Recientemente se dio el anuncio en redes y medios que será el artista seis veces ganador del Grammy Bad Bunny (Benito Antonio Martínez Ocasio) quien interprete al nuevo personaje “Pizza con gafas de sol”.

Caracterizado por un estilo misterioso y desenfadado, Pizza con gafas de sol es miembro de una pequeña pero poderosa comunidad de juguetes olvidados que han vivido en un cobertizo abandonado en un patio trasero.

También se ha dado a conocer que el actor escocés ganador de los premios Emmy y Tony: Alan Cumming (Los traidores, La buena esposa y Cabaret) formará parte del reparto como la voz de “Evil Bullseye”.

¿Qué aparece en el tráiler?

En el último tráiler de la nueva película de la saga destacan múltiples referencias a entregas anteriores. El avance muestra el regreso de Woody con la pandilla luego de que Jessie le pidiera ayuda, ya que Bonnie ahora pasa más tiempo usando su tableta llamada LilyPad y ha dejado de jugar con sus juguetes.

Uno de los conflictos principales será la relación entre los juguetes y la tecnología. Woody inicialmente no quiere regresar porque entiende que los dispositivos electrónicos forman parte de la vida moderna, aunque finalmente vuelve para apoyar a sus amigos. También se muestra tensión entre Woody y Buzz Lightyear, ya que Buzz ahora parece estar al mando del grupo.

De acuerdo a muchos fans el trailer también señala varias referencias clásicas de la franquicia, incluyendo guiños a Toy Story y Toy Story 2. Entre ellas aparecen el camión de Pizza Planeta, el famoso “¡Mira, un extraterrestre!” y detalles relacionados con Emily, la antigua dueña de Jessie.

El tráiler también introduce a Blaze, una nueva niña fanática de los caballos. Otra cosa que quizá no viste, es que de acuerdo a diversas teorías, Blaze viviría ahora en la antigua casa de Emily, lo que provocaría momentos emocionales para Jessie al recordar su pasado. Aunque cabe recordar que se trata de una teoría hecha por los fans.

Otro punto importante es que LilyPad parece convertirse en una especie de antagonista indirecto, ya que mediante la tecnología termina enviando información y provocando situaciones peligrosas para los juguetes. Además, el tráiler deja ver juguetes tecnológicos avanzados que podrían actuar como villanos antes de ayudar a Woody y Buzz.

El tráiler, aunque corto, revela muchos detalles importantes sobre la trama, la nostalgia y el posible desenlace emocional de la película.

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CA