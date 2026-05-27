Junior H define precios de boletos para concierto en Estadio Ciudad de los Deportes

El cantante de corridos tumbados Junior H confirmó el inicio de su nueva gira “Tour Estadios México” con un concierto en la Ciudad de México el próximo 30 de enero de 2027. La presentación se llevará a cabo en el Estadio Ciudad de los Deportes y la venta general de boletos comenzó este 27 de mayo tanto en línea como en puntos físicos autorizados .

El artista, uno de los máximos exponentes del regional mexicano actual, eligió la capital del país para dar el banderazo de salida a una serie de conciertos que recorrerán distintas ciudades de México durante 2027. La expectativa entre sus seguidores provocó gran movimiento desde las primeras horas de venta.

Estos son los precios para el concierto de Junior H

Los costos de las entradas varían dependiendo de la zona elegida y van desde los 870 hasta los 6 mil 200 pesos . La sección más económica corresponde a Cabecera General, mientras que los palcos son los boletos de mayor precio.

Las localidades quedaron distribuidas de la siguiente manera:

Cabecera General: $870

Platea Cabecera B: $1,240

Platea Cabecera A: $1,430

General: $1,490

Preferente: $1,670

Freedom: $2,050

Sad Boyz Zone: $2,480

Platea B: de $1,740 a $3,040

Platea A: de $2,360 a $3,720

Palcos (Boxes): $6,200

Uno de los paquetes especiales será el “Sad Boys Experience”, que incluye acceso anticipado al inmueble para ocupar lugares cercanos al escenario en zona general, además de mercancía exclusiva y un boleto conmemorativo.

¿Dónde se pueden comprar los boletos?

La venta oficial no estará a cargo de Ticketmaster. Los boletos únicamente podrán adquirirse mediante la plataforma Fun Ticket y en las taquillas físicas ubicadas en Forum Buenavista.

Los organizadores recomendaron a los fanáticos evitar sitios de reventa o páginas no autorizadas para prevenir fraudes. Debido a la alta demanda esperada para el concierto, se prevé que varias zonas registren rápida ocupación durante los primeros días de venta .

SV