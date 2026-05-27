No solo en los escenarios; la voz de Bad Bunny también llega al cine con "Pizza con gafas", personaje de " Toy Story 5 ", quinta entrega de la saga de Pixar. Aquí los detalles.

Puerto Rico, presente en Disney Pixar

El cantante puertorriqueño seguirá expandiendo su carrera y ahora dará el salto al universo de Pixar, luego de confirmarse su participación en la quinta película de la saga animada de Pixar "Toy Story", donde interpretará a un peculiar personaje llamado "Pizza con gafas".

De acuerdo con los primeros adelantos revelados por Disney y Pixar, el artista puertorriqueño prestará su voz tanto en inglés como en español a una rebanada de pizza con lentes oscuros , un juguete que formará parte de una comunidad de objetos olvidados dentro de la nueva aventura de Woody, Buzz Lightyear y Jessie.

La participación de Bad Bunny marca su primer gran papel en una película animada, aunque anteriormente ya había aparecido en producciones como "Bullet Train" y la saga de "F9", además de aparecer en proyectos relacionados con la WWE.

Lo que se sabe sobre la nueva entrega de Pixar

La cinta mostrará nuevamente a los juguetes enfrentando cambios en la forma de jugar de los niños, ahora relacionados con la tecnología y dispositivos electrónicos.

Entre los nuevos personajes destaca Lilypad, una tablet que competirá por la atención de Bonnie en la historia.

"Toy Story 5" tiene previsto llegar a las salas de cines en junio de 2026 y contará nuevamente con las voces protagónicas de Tom Hanks y Tim Allen como Woody y Buzz Lightyear, respectivamente.

the battle for playtime begins

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