No solo en los escenarios; la voz de Bad Bunny también llega al cine con "Pizza con gafas", personaje de "Toy Story 5", quinta entrega de la saga de Pixar. Aquí los detalles.El cantante puertorriqueño seguirá expandiendo su carrera y ahora dará el salto al universo de Pixar, luego de confirmarse su participación en la quinta película de la saga animada de Pixar "Toy Story", donde interpretará a un peculiar personaje llamado "Pizza con gafas".De acuerdo con los primeros adelantos revelados por Disney y Pixar, el artista puertorriqueño prestará su voz tanto en inglés como en español a una rebanada de pizza con lentes oscuros, un juguete que formará parte de una comunidad de objetos olvidados dentro de la nueva aventura de Woody, Buzz Lightyear y Jessie.La participación de Bad Bunny marca su primer gran papel en una película animada, aunque anteriormente ya había aparecido en producciones como "Bullet Train" y la saga de "F9", además de aparecer en proyectos relacionados con la WWE.La cinta mostrará nuevamente a los juguetes enfrentando cambios en la forma de jugar de los niños, ahora relacionados con la tecnología y dispositivos electrónicos.Entre los nuevos personajes destaca Lilypad, una tablet que competirá por la atención de Bonnie en la historia."Toy Story 5" tiene previsto llegar a las salas de cines en junio de 2026 y contará nuevamente con las voces protagónicas de Tom Hanks y Tim Allen como Woody y Buzz Lightyear, respectivamente. * * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *FF