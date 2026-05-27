Anne Hathaway confiesa que vivió casi ciega por una década

De acuerdo con un medio especializado, la catarata senil es una enfermedad relacionada con la edad que provoca deterioro visual. Ocurre cuando el cristalino pierde su transparencia, lo que genera pérdida de visión, y suele presentarse en personas de entre 60 y 70 años.

No obstante, es posible que aparezca anticipadamente, un ejemplo es la historia de la actriz Anne Hathaway, quien habló recientemente sobre el problema de salud visual que enfrentó durante varios años. Una condición que mantuvo en secreto para el público y la prensa hasta ahora.

Los casos de aparición temprana, como el de Anne Hathaway a los 30 años, pueden ser provocados por factores genéticos, traumatismos o condiciones médicas subyacentes, los síntomas incluyen visión borrosa, sensibilidad a la luz y dificultad para percibir colores.

Una década con problemas de visión

La protagonista de "El diablo viste a la moda" compartió en el podcast del "The New York Times" que padeció la condición durante una década. "Quizás sea demasiada información… pero estuve medio ciega durante 10 años. Afectó tanto a mi visión que, básicamente, era legalmente ciega del ojo izquierdo y acabé sometiéndome a una cirugía", relató.

Hathaway recordó que no estaba consciente de la gravedad de su problema hasta después del procedimiento, cuando pudo volver a percibir el espectro de colores.

De acuerdo con portales especializados, las cataratas se desarrollan de forma lenta y sin dolor, pero pueden provocar síntomas como visión borrosa o nublada, pérdida de intensidad en los colores, sensibilidad al resplandor, visión doble o la aparición de halos alrededor de las luces, entre otros.

La actriz también señaló que fue una etapa difícil en la que llegó a experimentar altos niveles de estrés. "No me había dado cuenta de que, en realidad, estaba afectando a mi sistema nervioso", comentó.

Asimismo, explicó que vivir con cataratas se siente como mirar a través de una ventana empañada, que puede afectar actividades cotidianas como leer, conducir o incluso distinguir las expresiones de otras personas.

“La buena visión es un regalo”

"Valoro la visión porque, literalmente, siento que cada día, cuando me despierto y puedo ver como veo, es un milagro. Hace dos generaciones, eso no habría sido una opción para alguien como yo, así que me siento muy conectada con ese tipo de milagro", expresó.

Actualmente, Hathaway promociona la película "Mother Mary", un thriller psicológico en el que interpreta a una cantante pop con una intensa relación con una diseñadora de moda, papel que encarna Michaela Coel, y que se estrenará próximamente en cines.

Hace un mes, la actriz también participó en la promoción de "El diablo viste a la moda 2", secuela de la cinta original, junto a Meryl Streep y Emily Blunt.

TG