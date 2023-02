Para María León, el 14 de febrero es una oportunidad de amarse a sí misma. Así ha sido desde hace 37 años, pues el día de hoy es su cumpleaños. Por eso desde pequeña aprendió a celebrar su vida mientras todos festejan el amor.

"Soy anti día de San Valentín, no me gustan las rosas porque siempre de chiquita todo mundo me regalaba una rosa y yo decía '¡no, quiero pastel!'", confiesa León entre risas.

La intérprete de "El eco de tu voz" aprovecha esta festividad para disfrutar más allá de las cenas románticas o los chocolates, estar consigo misma y con las personas que más quiere, su familia y amigos.

"Los que me conocen saben que para mí lo más especial es tomar un mezcal, platicar y apapacharme, no soy tan cursi, soy más de pachanga, de música y de salir a consentirme", cuenta.

Si bien el concepto de amor propio era tomado tanto como una necesidad humana y a la vez un defecto moral, hoy el término ha adoptado un sentido mucho más positivo, al que recurren los movimientos feministas, del orgullo y del auto respeto, así como el aumento de conciencia sobre la salud mental.

Cupido dejó de ser estrictamente necesario para muchas famosas que, con la madurez, encontraron un nuevo sentido al amor, como Emma Watson, que en 2019 se acuñó el título autopareja, en lugar de soltera. "Me tomó mucho tiempo, pero estoy muy feliz (de estar soltera). Yo lo llamo ser autopareja", dijo Watson a la revista británica Vogue.

En eso coincide Regina Blandón, quien tiene una relación con Martín Altomaro desde hace dos años. Para ella, la perspectiva del amor ha cambiado con el tiempo y de manera natural. Hoy está más basada en compartir sin ignorar sus necesidades.

"El amor todo el tiempo está evolucionando, primero eres adolescente y todo te enamora y todo es brillante y luego comienzas a crecer y a ver que a veces algo no es tan importante o aprendes sobre qué cosas tienes que pedir porque si no, el otro no te escucha, hay que pensar primero en uno mismo".

En México más de un cuarto de la población, 34 millones de personas, son solteras, según el Censo de Población 2020 y ser autónomo en cuestión sentimental es cada vez más popular. El ejemplo perfecto es Miley Cyrus; tras su divorcio de Liam Hemsworth escribió "Flowers", una canción que sustituye el romanticismo de tener una pareja con empoderamiento.

"Yo puedo comprarme flores, puedo tomar mi propia mano y llevarme a bailar", dice el tema que es una contestación a "When I was your man", de Bruno Mars y que el mes pasado, durante su estreno, se convirtió en la pista más reproducida en Spotify en una semana, con más de 96 millones de reproducciones.

Y no es necesario estar soltero para disfrutar de sí mismo. Para Esmeralda Pimentel, quien empezó una relación en España, el cariño que este día se demuestra es más puro cuando nace de un sentimiento de autovaloración.

"Hay que celebrar el amor con una misma, eso es lo más importante para después poder dar a los demás, dar amor a las personas que nos dan soporte, por ejemplo, las amigas. Sin duda todo empieza con uno mismo", señala Pimentel.

