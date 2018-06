“Un nuevo camino” para Dakota Fanning

“Wendy Walcott” tiene 28 años, le gusta bailar mientras escucha música en su iPod y tejer suéteres para objetos inanimados. Ella trabaja en Cinnabon y es autista. Para probarle a su hermana mayor que es capaz de cuidarse por sí misma, se escapa de la clínica en la que vive para ir a presentar su guion de “Star Trek” en un concurso de escritura. Lo que más anhela, es poder regresar a su hogar y, si su guion gana el concurso, podrá probar que es autosuficiente.

Esta es la premisa de la cinta “Un nuevo camino”, un filme dirigido por Ben Lewin, quien trae como estelar a Dakota Fanning en una de sus actuaciones más entrañables.

En entrevista, el director comparte detalles de la producción que llega a los cines nacionales desde hoy; así como todos los detalles de esta cinta en la que también participan Alice Eve, River Alexander, Michael Stahl-David y Toni Collette.

—¿Hace cuánto que comenzaste a trabajar en el proyecto?

—Hace probablemente tres años, pero no debía tomar mucho tiempo... Les tomó a los productores algo de tiempo, pero avanzó rápidamente de hecho. ¡La mayoría de los proyectos toman media vida!

— ¿Qué fue lo que más te atrajo de este proyecto?

—Yo creo que el personaje central fue tan atractivo para mí, ¿sabes? Cada historia es llevada por un personaje cautivador en un viaje interesante. Y en realidad, al llegar a la página dos ya estaba tan interesado en el personaje... Pienso que eso fue lo que más me atrajo, que era alguien con quien me podía relacionar, y pude ver que la audiencia también se relacionaría.

—¿Qué tanta libertad tuviste al hacer el casting?

—Pues, no tanta libertad como responsabilidad. Cuando te involucras en una película como ésta, como director, ya existen productores, el escritor y te integras a un equipo; no son decisiones personales, todos debemos acordar decisiones creativas, pero fue muy fácil estar de acuerdo en cuanto al casting. Cuando haces una película buscas personas que sean afines a ti, personas con las que sabes que podrás trabajar y colaborar, y eso fue un proceso sencillo.

—¿Cuál fue el proceso con Dakota para dar vida al personaje?

—Bueno, yo no sé qué es lo que hacen los actores para transformarse en otra persona, es como un secreto mágico, y desde el primer momento que comenzó a actuar le dio vida al personaje. No fui yo, en realidad sólo tenía que entender el guion, y los retos que involucraban el personaje. Así que lo que sea que fue, todo vino de ella. Es muy interesante, porque prácticamente es su película.

—¿Así que todo fue Dakota?

—Me encantaría tomar el crédito, ¡sólo si se puede! (risas).

—¿Trabajaste con personas con las que ya estabas relacionado?

—Trabajé con un director de fotografía quien era un viejo amigo y colaborador y eso te da mucha seguridad. Después de 12 años de colaboración es como trabajar con alguien que es prácticamente tu hermano, estas cosas son importantes, sí. Y el editor es alguien con quien ya había tenido una relación de trabajo. A veces no puedes delegar completamente porque no sabes lo que otros hacen, pero en esta ocasión, tener a mi propio camarógrafo y editor, me dio mucha seguridad.

—¿Cómo describirías tu colaboración con Mikel Golamco durante la adaptación de la obra?

—Creo que es el escritor más accesible con quien he trabajado, yo soy escritor, y se lo difíciles que pueden ser los escritores. Nosotros nos divertimos mucho. Re-escribimos mucho en el proceso, le llamaba a media noche cuando necesitaba adherir diálogo del ‘Capitán Kirk’, y al día siguiente ya tenía una propuesta. Realmente disfruté trabajar con él.

—¿Cuál fue el proceso al incluir a Paramount Pictures y la franquicia “Star Trek” a la trama?

—¿Paramount Pictures? ¿Quieres decir si fueron difíciles? No, fue fácil, todo lo que mencionamos acerca de “Star Trek” fue muy positivo. Creo que deben estar contentos con la imagen que proyectamos. Paramount fue de gran ayuda.

—Usualmente escuchamos que el realizar un gran filme implica capturar magia en la pantalla, creemos que “Un nuevo camino” logró ese objetivo, ¿qué dirías que fueron los elementos que lo hicieron posible?

—No sé si sea posible “capturar la magia”, pero es una imagen interesante y claro que siempre buscas capturar esos momentos que sólo suceden una vez. Creo que el principal elemento en esta película que aportó a esa magia fue la fusión de Dakota Fanning con el personaje de “Wendy”, darle vida.