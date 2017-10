Serrat invoca a Benito Juárez para pedir diálogo sobre Cataluña

El cantautor Joan Manuel Serrat invocó al presidente mexicano Benito Juárez (1806-1872) para pedir al jefe del gobierno español, Mariano Rajoy, y al presidente catalán Carles Puigdemont, que dialoguen a fin de resolver la crisis política e institucional causada por el proyecto independentista.

"Sería insensato declarar la independencia y que uno no se puede acostar español y levantarse catalán, pido que haya espacio para el diálogo", manifestó Serrat en Valencia (este de España) donde recibió la Alta Distinción del gobierno de la Comunidad Valenciana.

En declaraciones previas a la ceremonia, el artista catalán reiteró que está en contra de la independencia y que defiende su postura.

"Me preocupa la fractura que podía ocurrir y dividir el país en dos. Lo que me preocupa es que a medida que se está resolviendo, nos caiga encima la realidad de que vivimos en una situación de doble fracaso", dijo.

"Me preocupa el costo que va a representar a la ciudadanía el independentismo. Que se decidan a hablar y no a escucharse, aunque no sepan de qué. Si no son capaces de hablar, que se aparten y dejen hablar a otros con un mensaje de la moderación", abundó.

Consideró que todavía queda espacio para la negociación, y que en este caso se debe hablar antes de que ambas partes tomen decisiones que pueden ser peores para resolver la situación.

El autor de "Mediterráneo" terminó su declaración a los medios con una cita del presidente mexicano Benito Juárez: "El respeto al derecho ajeno es la paz".