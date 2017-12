Fallece actriz porno August Ames a los 23 años

La actriz de cine para adultos August Ames fue encontrada sin vida en su hogar de Camarillo, California, debido a que sufrió asfixia.

Sin embargo, la causa de su muerte aún no se confirma por autoridades oficiales, pero su esposo dijo al medio especializado The Blast: "Ella era la persona más amable que conocía y significaba el mundo para mí".

Días antes, se reportó que la canadiense, de 23 años, sufrió de acoso en redes sociales por homofóbica, tras negarse a rodar una escena con un actor conocido por su trabajo en el mundo de la pornografía homosexual.

Al respecto, se puede leer en las páginas oficiales de la joven: "No soy homofóbica. Muchas chicas no graban con chicos que han hecho porno gay, por seguridad. Así es también conmigo. No pondré mi cuerpo en riesgo, no sé lo que ellos hacen en sus vidas privadas.

The Blast también informó que un investigador médico del condado de Ventura, confirmó que la joven fue encontrada en su residencia por lo que aparentemente podría ser suicido, en tanto que según el periódico New York Daily News, informó que con anterioridad Ames, confesó sufrir de bipolaridad.