EN VIVO Barcelona vs Copenhague | Lo más destacado del partido de Fase de Liga | Champions League

EN VIVO | Barcelona vs Copenhague | No te pierdas esta cobertura especial. EFE / ARCHIVO

Hoy se juegan 18 partidos correspondientes a la Jornada 8 de la Champions League, la última fecha de la Fase de Liga que definirá a los contendientes de los Octavos de Final y también a los que formarán la Liguilla de manera directa.

En esta contienda, Barcelona se enfrentará contra Copenhague y necesita de una victoria y varios goles para asegurar un lugar directo entre los ocho primeros de la contienda.

El equipo está actualmente en la novena posición. Al estar empatado en puntos con otros siete equipos, solo la victoria le da lo necesario para superar a sus competidores directos.

¿Podrá Barcelona imponerse en este decisivo encuentro contra Copenhague?

No te pierdas ni un solo detalle de este partido amistoso con esta cobertura EN VIVO de El Informador.