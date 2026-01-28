Miércoles, 28 de Enero 2026

LO ÚLTIMO DE Deportes

Deportes | Champions League

EN VIVO Barcelona vs Copenhague | Lo más destacado del partido de Fase de Liga | Champions League

No te pierdas ni un solo momento de la cobertura del encuentro entre Barcelona y Copenhague para avanzar a Octavos de Final o pertenecer a la Liguilla de la Champions League 

Fabián Flores

EN VIVO | Barcelona vs Copenhague | No te pierdas esta cobertura especial. EFE / ARCHIVO
EN VIVO | Barcelona vs Copenhague | No te pierdas esta cobertura especial. EFE / ARCHIVO

Hoy se juegan 18 partidos correspondientes a la Jornada 8 de la Champions League, la última fecha de la Fase de Liga que definirá a los contendientes de los Octavos de Final y también a los que formarán la Liguilla de manera directa. 

En esta contienda, Barcelona se enfrentará contra Copenhague y necesita de una victoria y varios goles para asegurar un lugar directo entre los ocho primeros de la contienda. 

El equipo está actualmente en la novena posición. Al estar empatado en puntos con otros siete equipos, solo la victoria le da lo necesario para superar a sus competidores directos.

¿Podrá Barcelona imponerse en este decisivo encuentro contra Copenhague?

No te pierdas ni un solo detalle de este partido amistoso con esta cobertura EN VIVO de El Informador

Barcelona

Barcelona
0
1
Copenhague
Copenhague

De peligro

Copenhague logró bloquear una peligrosa y bien posicionada diana; ¡bien por Dominik Kotarski!

Copenhague se impone ante el equipo culé

El primer tanto del juego llega en manos del equipo visitante gracias a Viktor Daðason al minuto 4'.

¡Inicia la Jornada 8!

Barcelona inicia su última oportunidad para permanecer en la Champions League o retirarse.

Alineaciones Copenhague

 ESPECIAL / X
 ESPECIAL / X

 

Alineaciones Barcelona

X / @FCBarcelona 
X / @FCBarcelona 

Temas

Lee También