La Selección de Colombia estaría muy cerca de confirmar a la Academia AGA como su sede oficial de entrenamiento de cara al próximo Mundial 2026, de acuerdo con versiones surgidas desde el entorno del combinado cafetero.

La decisión habría sido tomada tras un proceso de evaluación en el que se analizaron diversas opciones, siendo la Academia AGA una de las mejor valoradas al cumplir con los estándares deportivos, logísticos y de infraestructura exigidos a nivel internacional.

Uno de los principales impulsores de esta elección habría sido el arquero del Atlas, Camilo Vargas, quien presentó personalmente las instalaciones a los directivos de la Federación Colombiana de Futbol. El guardameta, que conoce a fondo el complejo, habría destacado las condiciones del lugar y las necesidades específicas del seleccionado colombiano de cara a la justa mundialista.

La Academia AGA sobresale por contar con instalaciones modernas, canchas en óptimas condiciones, áreas especializadas de recuperación, gimnasio de alto rendimiento y espacios adecuados para el trabajo táctico y físico del plantel. Estos elementos habrían sido determinantes para que el cuerpo técnico colombiano se inclinara por este complejo como su base de preparación durante la competencia.

Más allá del aspecto deportivo, la ubicación estratégica de la academia también habría sido un factor clave, ya que facilita los traslados, la concentración y la comodidad tanto de los jugadores como del cuerpo técnico.

Desde la dirigencia de la Academia AGA se han mostrado satisfechos ante la posibilidad de albergar a una selección de prestigio internacional como la de Colombia, lo que representaría un reconocimiento al trabajo realizado y al crecimiento sostenido del proyecto.

Cabe destacar que otro de los sitios evaluados por la Selección Colombia fueron las instalaciones del Club Chivas en Verde Valle, por lo que Guadalajara se perfila como una de las principales opciones para que el conjunto cafetero establezca su campamento durante la Copa del Mundo.

