Las inversiones en el sector agroindustrial de Jalisco continúan avanzando. Como parte de este crecimiento, Grupo Sesajal inauguró la segunda fase del Parque Industrial PILA, ubicado en el municipio de Zapotlanejo, un proyecto que al concluir su tercera etapa representará una inversión total de mil 200 millones de pesos.

El desarrollo contempla tres fases de ejecución que incluyen la adquisición de terrenos, urbanización, construcción de nuevas naves industriales e infraestructura eléctrica especializada. En cada una de las etapas se han destinado o se prevé destinar 400 millones de pesos, para alcanzar la inversión global anunciada por la empresa.

El proyecto es considerado uno de los desarrollos industriales más importantes de la región. Una vez concluido, contará con 24 naves industriales, más de 47 mil metros cuadrados techados y una infraestructura energética con capacidad de 3.3 MVA, condiciones que buscan fortalecer la instalación y crecimiento de empresas en el municipio.

Durante la inauguración de la segunda fase, Íñigo González Covarrubias, presidente ejecutivo de Sesajal, destacó que la expansión del Parque Industrial PILA refleja el crecimiento sostenido de la compañía y de sus operaciones.

“El Grupo Sesajal tiene 37 años de historia en Jalisco, desarrollando y poniendo en alto la economía de nuestro estado, con presencia en más de 35 países, operaciones y oficinas en al menos tres continentes”, señaló.

La empresa agroindustrial jalisciense fue fundada en 1989 y actualmente cuenta con 2 mil 500 colaboradores. De ellos, alrededor de 500 trabajan en el Parque Industrial PILA, lo que convierte al complejo en una importante fuente de empleo para la zona.

González Covarrubias afirmó que la compañía mantiene un compromiso con la calidad, la sustentabilidad y la generación de oportunidades laborales.

“Nuestra misión es no solo invertir y obtener grandes rendimientos, sino regresar a esta tierra todo lo que nos ha dado a través de empleos dignos y bien remunerados”, expresó.

Por su parte, José Luis González Iñigo, presidente del Consejo de Administración y fundador de la empresa, explicó que parte de las operaciones que actualmente se realizan en la planta de Guadalajara serán trasladadas gradualmente al nuevo complejo industrial.

“Hace algunos años decidimos construir un parque industrial con todos los servicios para poder emigrar allá las nuevas instalaciones que necesitamos para seguir creciendo”, comentó.

El empresario señaló que esta expansión permitirá disminuir la presión operativa que actualmente enfrenta la planta ubicada en la zona industrial de Guadalajara, particularmente en las actividades relacionadas con productos destinados al consumo humano y a la exportación.

Grupo Sesajal procesa aceites, semillas y granos, cremas y untables, polvos, vegetales y tohini. Además de alimentos para consumo humano, también produce alimentos para perros y gatos. Entre sus marcas se encuentran Inés y Bonolive.

La compañía exporta actualmente a más de 50 países, con una presencia importante en Estados Unidos, Europa y Medio Oriente. Asimismo, cuenta con plantas en Guadalajara, Zamora, Morelia, Tancítaro y en el extranjero.

De acuerdo con González Iñigo, la categoría que registra el mayor crecimiento dentro de la empresa es la de aceites. En particular, destacó el aceite de aguacate como el producto con mejor desempeño dentro de su portafolio.

“El aceite de aguacate es nuestro producto estrella, pero también tenemos aceite de ajonjolí y aceite de oliva; sin embargo, el aceite de aguacate es el de mayor crecimiento”, indicó.

Con la expansión del Parque Industrial PILA, Grupo Sesajal busca fortalecer su capacidad operativa y acompañar el crecimiento de una empresa que mantiene presencia en mercados internacionales y que continúa ampliando su infraestructura productiva en Jalisco.

¿Qué es una nave industrial?

Una nave industrial es una construcción diseñada para albergar actividades de producción, almacenamiento, logística o distribución de mercancías. Se caracteriza por contar con amplios espacios interiores, techos altos y estructuras que permiten la instalación de maquinaria, líneas de producción y áreas de carga y descarga.

Este tipo de instalaciones suelen ubicarse en parques industriales y están adaptadas para responder a las necesidades de distintos sectores económicos, desde la manufactura hasta la agroindustria. Su diseño privilegia la funcionalidad, la circulación eficiente de mercancías y la posibilidad de ampliar operaciones conforme crecen las empresas.

Además de servir como centros de producción o almacenamiento, las naves industriales pueden integrar oficinas, sistemas especializados de energía, ventilación y áreas logísticas. Por ello, son consideradas una pieza clave para atraer inversiones, generar empleo y fortalecer la competitividad de las regiones donde se establecen.

CT