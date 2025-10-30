Sams Club: Cuponera de ofertas y descuentos hasta el 19 de noviembre de 2025

Sams Club acaba de actualizar su cuponera de descuentos y ofertas en tienda en línea y física. El largo listado de descuentos incluye las siguientes categorías de producos: Abarrotes, Fresh, Refrigerados y Congelados, Mascotas y Limpieza, Bebés y Cuidado personal, Farmacia Hogar y Catálogo exclusivo.

Entre los productos que se encuentran en descuento podrás adquirir artículos de todo tipo de marcas además de la etiqueta insignia de la cadena llamada Member's Mark.

Recuerda que las ofertas y descuentos son accesibles tanto en tienda en línea como en tienda física. Para el caso de la segunda, las ubicaciones de sucursales de Sam's en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) son las siguiente:

Sam's Club Patria

Sam's Club González Gallo

Sam's Club Periférico

Sam's Club Valle Real

Sam's Club Mariano Otero

Sam's Club La Estancia

Sam's Club Tlaquepaque

Sam's Club Iteso

Sam's Club El Palomar

Estos son los descuentos de la cuponera

Granola con probióticos Members Mark a $169 pesos

Avena 4 kilos Member's Mark a $97 pesos

Café soluble 300 gramos descafeinado a $198 pesos

Crema de avellanas de 1 kg a $117 pesos

Cereal granola sin azúcar Granvita con descuento del 20%

Paquete de pastelitos Marinela 24 piezas a 2 por $228 pesos

Nabisco Ritz u Oreo a 2 por $269 pesos

Paquete de Oreo de 14 unidades a $153 pesos

Gabi galletas sabor mantequilla a $314 pesos

Surtido de cereales 20 piezas Kellogs con 25% de descuento

48 cápsulas de Caf+e Nescafé con 15% de descuento

Sustituto de crema Coffee Mate con 15% de descuento

Pastas marcas Member's Mark, La moderna, Barilla y De Cecco con descuento del 20%

Sartenes profesionales de aluminio Members Mark y Tramontina con descuento del 15%

Sustituto de crema Member's Mark a $97 pesos

Leche evaporada Carnation Clavel 4 unidades a $173 pesos

Herdez granos de elote 2.9 kg a $89 pesos

2 Salsa Cátsup Heinz a $86 pesos

Queso parmesano Colonna con descuento del 15%

Botanz Churritos de maíz Salsas negras a $89 pesos

Knorr caldo de pollo a $99 pesos

Kraft queso parmesano a $115 pesos

Despensa de 20 piezas a $295 pesos

Tomates molidos Del Fuente 2x $127 pesos

Papas fritas o gajo 2x $79 pesos

Chicken Tender 4 puezas 2x $95 pesos

2 panquez a $109 pesos

Tall Cake a $269 pesos

Muffins 6 piezas a $85 pesos

Fresa 907 gra mos a $125 pesos

Manzana Gala 2.27 kilos a $99 pesos

Mandarina sin semilla 2.27 kilos a $135 pesos

Espárragos 1 kilo a $98 pesos

Champiñón blanco 1 kilo a $83 pesos

Ensalada César a $66 pesos

Chuleta Ahumada por kilo con descuento de $40 pesos

Pollo rostizado 1 pieza a $103 pesos

Peñafiel varios sabores 24 piezas a $174 pesos

Pepsi multisabor refresco en lata 36 piezas a $344 pesos

Jumez 4 piezas de 1.89 l a $134 pesos

Carnation helado a $118 pesos

Danette flan 12 piezas a $69 pesos

Kit Kat 12 piezas a $169 pesos

Danone a $103 pesos

Pilgrim's Boneless 1.4 kg a $249 pesos

Fud pechuca de pavo 1 kilo a $190 pesos

Descuentos del 30% en vinos y licores

