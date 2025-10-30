Jueves, 30 de Octubre 2025

Sams Club: Cuponera de ofertas y descuentos hasta el 19 de noviembre de 2025

Conoce los mejores descuentos que existen en la tienda

Por: Oscar Eduardo Bravo Gutiérrez

Conoce los mejores descuentos hasta el 19 de noviembre en Sams. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Sams Club acaba de actualizar su cuponera de descuentos y ofertas en tienda en línea y física. El largo listado de descuentos incluye las siguientes categorías de producos: Abarrotes, Fresh, Refrigerados y Congelados, Mascotas y Limpieza, Bebés y Cuidado personal, Farmacia Hogar y Catálogo exclusivo.

Entre los productos que se encuentran en descuento podrás adquirir artículos de todo tipo de marcas además de la etiqueta insignia de la cadena llamada Member's Mark.

Recuerda que las ofertas y descuentos son accesibles tanto en tienda en línea como en tienda física. Para el caso de la segunda, las ubicaciones de sucursales de Sam's en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) son las siguiente:

  • Sam's Club Patria
  • Sam's Club González Gallo
  • Sam's Club Periférico
  • Sam's Club Valle Real
  • Sam's Club Mariano Otero
  • Sam's Club La Estancia
  • Sam's Club Tlaquepaque
  • Sam's Club Iteso
  • Sam's Club El Palomar

Estos son los descuentos de la cuponera

  • Granola con probióticos Members Mark a $169 pesos
  • Avena 4 kilos Member's Mark a $97 pesos
  • Café soluble 300 gramos descafeinado a $198 pesos
  • Crema de avellanas de 1 kg a $117 pesos
  • Cereal granola sin azúcar Granvita con descuento del 20%
  • Paquete de pastelitos Marinela 24 piezas a 2 por $228 pesos
  • Nabisco Ritz u Oreo a 2 por $269 pesos
  • Paquete de Oreo de 14 unidades a $153 pesos
  • Gabi galletas sabor mantequilla a $314 pesos
  • Surtido de cereales 20 piezas Kellogs con 25% de descuento
  • 48 cápsulas de Caf+e Nescafé con 15% de descuento
  • Sustituto de crema Coffee Mate con 15% de descuento
  • Pastas marcas Member's Mark, La moderna, Barilla y De Cecco con descuento del 20%
  • Sartenes profesionales de aluminio Members Mark y Tramontina con descuento del 15%
  • Sustituto de crema Member's Mark a $97 pesos
  • Leche evaporada Carnation Clavel 4 unidades a $173 pesos
  • Herdez granos de elote 2.9 kg a $89 pesos
  • 2 Salsa Cátsup Heinz a $86 pesos
  • Queso parmesano Colonna con descuento del 15%
  • Botanz Churritos de maíz Salsas negras a $89 pesos
  • Knorr caldo de pollo a $99 pesos
  • Kraft queso parmesano a $115 pesos

  • Despensa de 20 piezas a $295 pesos
  • Tomates molidos Del Fuente 2x $127 pesos
  • Papas fritas o gajo 2x $79 pesos
  • Chicken Tender 4 puezas 2x $95 pesos
  • 2 panquez a $109 pesos
  • Tall Cake a $269 pesos
  • Muffins 6 piezas a $85 pesos
  • Fresa 907 gra mos a $125 pesos
  • Manzana Gala 2.27 kilos a $99 pesos
  • Mandarina sin semilla 2.27 kilos a $135 pesos
  • Espárragos 1 kilo a $98 pesos
  • Champiñón blanco 1 kilo a $83 pesos
  • Ensalada César a $66 pesos
  • Chuleta Ahumada por kilo con descuento de $40 pesos
  • Pollo rostizado 1 pieza a $103 pesos
  • Peñafiel varios sabores 24 piezas a $174 pesos
  • Pepsi multisabor refresco en lata 36 piezas a $344 pesos
  • Jumez 4 piezas de 1.89 l a $134 pesos
  • Carnation helado a $118 pesos
  • Danette flan 12 piezas a $69 pesos
  • Kit Kat 12 piezas a $169 pesos
  • Danone a $103 pesos
  • Pilgrim's Boneless 1.4 kg a $249 pesos
  • Fud pechuca de pavo 1 kilo a $190 pesos
  • Descuentos del 30% en vinos y licores

