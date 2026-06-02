Wall Street cierra en verde, con la atención puesta en las negociaciones entre EU e Irán

Wall Street cerró este martes 02 de junio del 2026 en verde y el Dow Jones de Industriales, su principal indicador, subió un 0.45 %, con el foco puesto en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, que, según la República Islámica, se encuentran paralizadas.

Al cierre del parqué neoyorquino, el Dow se situó en los 51 mil 307 puntos; el S&P 500 avanzó un 0.13 %, hasta siete mil 609 unidades, y el tecnológico Nasdaq progresó un 0.03 %, hasta 27 mil 093 enteros.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, negó hoy que haya habido una suspensión en las negociaciones con Irán por la ofensiva israelí en el Líbano, y aseguró que las conversaciones prosiguen.

"Las noticias falsas que afirman que la República Islámica de Irán y Estados Unidos dejaron de hablar hace unos días son falsas y erróneas. Las conversaciones entre nosotros han sido continuas, incluyendo las de hace cuatro, tres, dos y un día, y las de hoy", dijo el mandatario en Truth Social.

Por su parte, el secretario de Estado, Marco Rubio, se mostró confiado en que se reanuden los contactos con Irán y se pueda alcanzar un acuerdo nuclear en los próximos días.

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"Tenemos la esperanza de que se reabran las vías de diálogo y entremos en un periodo de negociaciones sobre temas muy específicos, con un marco bien delimitado, con la esperanza de alcanzar un resultado aceptable para nosotros y que ellos también puedan asumir", declaró durante una audiencia ante el Senado estadounidense.

En el plano corporativo, Alphabet, matriz de Google y Youtube, bajó un 3.86 % tras anunciar ayer que planea vender acciones por un valor de 80 mil millones de dólares con el objetivo de financiar su infraestructura informática de inteligencia artificial (IA) y satisfacer así la alta demanda de esta tecnología.

Mientras, Nvidia retrocedió un 0.69 %, tras informar de que se adentra en el sector de los ordenadores personales (PC) con IA con su nuevo "superchip" RTX Spark.

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En otros mercados, el precio del petróleo intermedio de Texas (WTI, en inglés) subió un 1.7 % , hasta 9.76 dólares el barril, también pendiente de noticias de Irán.

Además, el oro subía a cuatro mil 520 dólares la onza, el rendimiento del bono a 10 años se situaba en el 4,453 %, el euro se cambiaba a 1.16 dólares y el bitcóin bajaba a 66,856 dólares.

JM