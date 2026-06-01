Wall Street cerró este lunes, primer día de junio, con nuevos récords en sus tres principales indicadores, más atento a los buenos pronósticos del sector tecnológico que a la paralización de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán.

Al cierre del parqué neoyorquino, el Dow Jones de Industriales subió el 0.09 %, hasta los 51 mil 078 puntos; el S&P 500 avanzó el 0.26 %, hasta las siete mil 599 unidades, y el Nasdaq progresó el 0.42 %, hasta los 27.086 enteros.

Se trata de la segunda sesión consecutiva con máximos históricos para los tres indicadores, que terminaron la semana pasada y el mes de mayo con ganancias acumuladas, especialmente el Nasdaq.

Nvidia se disparó hoy el 6.25 %, tras presentar un nuevo chip para computadoras personales, lo que propulsó la cotización de fabricantes de esos aparatos, como Dell (10.7 %) y HP (8.5 por ciento).

También elevó el optimismo la noticia de que Anthropic, líder en inteligencia artificial (IA) y desarrolladora del asistente Claude, presentó al regulador bursátil, de manera confidencial, documentación para su salida a bolsa, todavía pendiente de fecha.

Casi todos los sectores corporativos del S&P 500 cerraron con pérdidas, con excepción del tecnológico (2.5 %) y el de energía (1.8 %), vinculado a los precios del petróleo, que hoy se dispararon ante el estancamiento del proceso de paz entre EU e Irán.

El petróleo de Texas subió el 5.49 %, hasta los 92.16 dólares el barril en reacción a la paralización por parte de Irán de las negociaciones de paz con EU, debido a la ofensiva israelí en el Líbano, unos días después de que ambos países llegaran a un preacuerdo.

El futuro de las negociaciones y la normalización del estrecho de Ormuz es incierto pese al posterior anuncio del presidente de EU, Donald Trump, de que el diálogo continúa tras un supuesto acuerdo con Hizbulá e Israel.

Esta semana, los inversores centrarán también su atención en el informe oficial del empleo en Estados Unidos durante mayo, que se publicará el viernes y que podría ofrecer nuevas pistas sobre la salud del mercado laboral y el rumbo de la política monetaria de la Reserva Federal.

En otros mercados, al cierre de la bolsa, el oro bajaba a cuatro mil 512 dólares la onza, el rendimiento del bono a diez años se situaba en el 4.453 %, el euro se cambiaba a 1.16 dólares y el bitcóin bajaba a 71 mil 528 dólares.

JM