Cambio en la Secretaría de Economía: ¿Quién es el nuevo director del IMPI y cuál es su misión?

El titular de la Secretaría de Economía, Marcelo Ebrard, formalizó el relevo en la dirección del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) por instrucción de la Presidenta Claudia Sheinbaum. Vidal Llerenas Morales se queda en el lugar de Santiago Nieto Castillo . Conoce quién asume el cargo, los motivos detrás de este movimiento y el plan de modernización de cara a la revisión del T-MEC.

Presentación y breve perfil de Vidal

Vidal, quien se desempeñaba como Subsecretario para la política industrial de México, asumió a partir de hoy las funciones como nuevo titular del IMPI . El secretario Marcelo Ebrard detalló que este ajuste responde directamente a una instrucción de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

La relevancia de la institución radica en el panorama económico actual, en el que la propiedad intelectual se ha convertido en un eje con un peso de relevancia creciente para la relación con los socios comerciales del norte, Estados Unidos y Canadá .

El nuevo director releva en esta etapa a Santiago Nieto, a quien Ebrard le reconoció un esfuerzo importante en la actualización y reformas dentro del instituto.

El plan para dar un paso adelante en la economía de datos

El anuncio de este cambio de mando estuvo acompañado por una fuerte crítica a la dependencia histórica de la manufactura tradicional sin generación de valor local .

Ebrard declaró que México se ha consolidado como una potencia exportadora y manufacturera en los últimos años, pero las sedes de las empresas y las grandes contribuciones fiscales permanecen en el extranjero, por lo que la nueva directriz institucional buscará que el país aumente de forma acelerada su capacidad de innovación en el mercado internacional.

La economía global avanza hacia un modelo basado en datos, robótica avanzada, drones e inteligencia artificial (IA), según compartió el titular de la SE, por ello, el IMPI jugará un rol decisivo para que las patentes, diseños industriales y aplicaciones mexicanas tengan una protección legal eficiente para competir con otras potencias mundiales .

Convocatoria histórica: 500 nuevas plazas para jóvenes

Como parte de las acciones inmediatas para esta nueva era del instituto, el Gobierno de México autorizó la creación de alrededor de 500 nuevas plazas .

Marcelo Ebrard calificó esta acción como la convocatoria más importante de la administración pública en este momento, lo que demuestra el interés de la presidencia en el organismo.

El concurso estará dirigido especialmente a las generaciones jóvenes que se han preparado en materia tecnológica y de innovación . El objetivo de esta inyección de personal es reducir los tiempos de respuesta de forma dramática y agilizar el desahogo de marcas y patentes.

Las autoridades buscan transformar la visión del IMPI para convertirlo en una entidad predispuesta a facilitar los procesos y proteger las ideas nacionales .

X / @m_ebrard

Puntos clave de la nueva gestión del IMPI a cargo de Vidal Llerenas

Reducción de tiempos : Agilizar los trámites de registro de propiedad intelectual para evitar el rezago de archivos.

: Agilizar los trámites de registro de propiedad intelectual para evitar el rezago de archivos. Enfoque tecnológico : Facilitar la protección de procesos y servicios vinculados directamente con la inteligencia artificial.

: Facilitar la protección de procesos y servicios vinculados directamente con la inteligencia artificial. Modelo internacional : Seguir el ejemplo de éxito de economías como Taiwán, Corea del Sur y China en la conexión de patentes con el mercado.

: Seguir el ejemplo de éxito de economías como y en la conexión de patentes con el mercado. Eficacia operativa: Mantener los esfuerzos previos como los operativos contra la piratería y la contratación de examinadores.

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