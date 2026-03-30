Wall Street cerró con resultados mixtos este lunes 30 de marzo del 2026 y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, subió un 0.11 % después de que el petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) cerrara la sesión por encima de los 100 dólares el barril por primera vez desde 2022 .

Al cierre del mercado bursátil neoyorquino, el Dow Jones subió 49 puntos hasta los 45 mil 216; el selectivo S&P 500 perdió un 0.39 %, hasta los seis mil 343; y el tecnológico Nasdaq restó un 0.73 %, hasta los 20 mil 794.

¿Qué factores afectaron los indicadores de Wall Street hoy

La Bolsa de Nueva York inició la jornada en una aparente recuperación respecto al cierre de la semana pasada, cuando el Dow y el Nasdaq acabaron en territorio de corrección, como se define una bajada acumulada del 10 % respecto al último récord, pero las novedades sobre la guerra en Oriente Medio alertaron de nuevo a los inversores.

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Precisamente, una de las consecuencias de la guerra, en concreto del cierre del estrecho de Ormuz y los ataques a instalaciones energéticas, es el aumento del precio del crudo.

Los inversores se han alarmado de nuevo después de que el petróleo alcance un nuevo pico de precio cuando se acerca la quinta semana de conflicto, al límite del plazo ofrecido por la Casa Blanca, que apunta a una duración de cuatro a seis semanas de operaciones militares.

JM

