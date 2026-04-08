SAT alerta sobre fallas comunes que frenan la devolución de impuestos en abril 2026

Durante 2026, abril se ha consolidado como un mes clave para el Servicio de Administración Tributaria (SAT), ya que corresponde al periodo establecido para que las personas físicas presenten su declaración anual correspondiente al ejercicio fiscal anterior.

Este trámite es una de las obligaciones fiscales más importantes, y no cumplirlo puede derivar en multas o sanciones administrativas. Por ello, miles de contribuyentes en todo México se anticipan para realizarlo en tiempo y forma.

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Sin embargo, en muchos casos, debido a factores como pagos en exceso o la aplicación de deducciones personales, algunos contribuyentes obtienen un saldo a favor, el cual pueden solicitar en devolución.

De acuerdo con la normativa del SAT, existen plazos límite para solicitar dicha devolución a partir de la fecha en que se determina el monto. No obstante, la mayoría de los contribuyentes realiza este trámite una vez presentada su declaración.

Para este año, el Gobierno de México anunció una reducción en los tiempos de espera para la devolución de impuestos, pasando de 40 días hábiles a tan solo 3 o 4 días en algunos casos.

A pesar de esta mejora, el SAT advirtió que algunos contribuyentes podrían enfrentar retrasos en su devolución debido a errores en su declaración , los cuales impiden que el proceso se lleve a cabo con normalidad.

¿Cuáles son los errores que pueden retrasar la devolución del SAT?

Según su portal oficial, el SAT puede retener el saldo a favor si el contribuyente presenta alguno de los siguientes errores en su declaración anual:

CLABE interbancaria errónea

Uno de los problemas más frecuentes ocurre cuando los datos de la cuenta bancaria no coinciden con el nombre del contribuyente o pertenecen a una institución no validada por el sistema. En estos casos, la devolución se detiene y se debe realizar una sustitución de cuenta.

Inconsistencias en la información

Errores en datos personales clave, como el RFC, información general del contribuyente o facturas mal emitidas , pueden retrasar o incluso cancelar el proceso de devolución.

Deducciones no válidas

Si algunas deducciones, como gastos médicos, funerarios o educativos, fueron pagadas en efectivo, no serán válidas ante el SAT, por lo que la declaración puede enviarse a revisión manual.

Adeudos fiscales previos

Si el contribuyente tiene deudas fiscales anteriores, el SAT puede retener el saldo a favor hasta que se regularice la situación.

No revisar el Buzón Tributario

No consultar el Buzón Tributario es un error común, ya que es el principal medio de comunicación entre el SAT y el contribuyente. Ignorar notificaciones puede retrasar correcciones o incluso provocar la cancelación del trámite.

¿Cuál es la fecha límite para solicitar la devolución?

La fecha límite para presentar la declaración anual de personas físicas en México y acceder a la devolución automática es el 30 de abril de 2026 .

Si se presenta después de esta fecha, se pierde este beneficio; sin embargo, el contribuyente aún cuenta con un plazo de hasta cinco años para solicitar la devolución de manera manual en caso de pagos indebidos.

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Cumplir correctamente con la declaración anual y revisar cuidadosamente cada dato no solo evita sanciones, sino que también permite acceder sin contratiempos a la devolución de impuestos. Mantener la información actualizada y atender los avisos del SAT puede marcar la diferencia entre recibir el saldo a favor en pocos días o enfrentar retrasos innecesarios.

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