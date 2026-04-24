La Copa Mundial de la FIFA 2026 está a menos de dos meses de iniciar y México no solo se prepara con estadios de primer nivel, sino también con oportunidades laborales para los jóvenes. Si vives en Jalisco —hogar del Estadio AKRON y sede oficial del torneo en Guadalajara—, la Ciudad de México, el Estado de México o Nuevo León, esta es tu oportunidad de ser parte de la historia.

Mediante la estrategia Jóvenes Embajadores del Mundial, el Gobierno Federal ha abierto una convocatoria especial. Esta iniciativa busca integrar a miles de aprendices en actividades clave durante el torneo internacional que el país compartirá con Estados Unidos y Canadá el próximo verano.

El objetivo principal es que los participantes adquieran experiencia práctica en sectores de alta demanda económica. Las áreas de capacitación incluyen turismo, cultura, hospitalidad y atención a los miles de visitantes internacionales que llegarán a nuestro país durante los meses de junio y julio.

¿Qué es el programa Jóvenes Embajadores del Mundial?

Esta convocatoria es una extensión directa del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, operado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS). Su meta es vincular el evento deportivo más grande del planeta con el desarrollo social y profesional de la juventud mexicana.

¿Tienes entre 18 y 29 años y quieres vivir el Mundial desde adentro? Este programa es para ti, si vives en CDMX, Estado de México, Jalisco o Nuevo León.



Con la campaña de la @STPS_mx, Jóvenes Embajadores y Embajadoras del Mundial 2026, podrás capacitarte en turismo, cultura,… pic.twitter.com/1rfYXXUWpK — Gabriela Cuevas (@GabyCuevas) April 24, 2026

Al integrarse al llamado "Mundial Social", los seleccionados no solo vivirán la fiebre futbolera desde adentro, sino que recibirán beneficios económicos reales. El programa promete un pago mensual de más de 9 mil pesos, un total de 9 mil 582, depositados de manera directa y sin intermediarios mediante la tarjeta del Banco del Bienestar.

Además del apoyo económico, los aprendices contarán con cobertura médica total a través del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Este seguro abarca enfermedades, maternidad y riesgos de trabajo durante todo el periodo de capacitación.

Es importante destacar que la formación no termina cuando el árbitro pite el final del torneo mundialista. Una vez concluido el Mundial 2026, los jóvenes continuarán su capacitación en los centros de trabajo hasta completar los 12 meses que dura el programa oficial.

Requisitos para postularte hoy mismo

Para garantizar que este apoyo llegue a quienes más lo necesitan, las autoridades han establecido criterios específicos. Si deseas convertirte en un embajador mundialista, debes cumplir con el perfil laboral que atiende históricamente el programa.

Edad: Tener entre 18 y 29 años cumplidos al momento de hacer tu solicitud en la plataforma.

Tener entre 18 y 29 años cumplidos al momento de hacer tu solicitud en la plataforma. Ocupación: No estar estudiando en ningún nivel educativo ni contar con un empleo formal actualmente.

No estar estudiando en ningún nivel educativo ni contar con un empleo formal actualmente. Residencia: Vivir en alguna de las sedes mundialistas o zonas aledañas (como Jalisco, CDMX, Edomex o Nuevo León).

Vivir en alguna de las sedes mundialistas o zonas aledañas (como Jalisco, CDMX, Edomex o Nuevo León). Documentación: Contar con identificación oficial vigente (INE, pasaporte o cartilla), CURP actualizada y un comprobante de domicilio no mayor a tres meses.

Dado que el registro comenzó el pasado 1 de abril de 2026, los espacios en zonas turísticas y de alta demanda se están ocupando rápidamente. La recomendación de los expertos en empleabilidad es no dejar pasar el tiempo y completar el trámite a la brevedad posible.

Tras realizar la entrevista después del registro en la página oficial, deberás mantenerte pendiente de las notificaciones en la plataforma y en tu correo electrónico. El centro de trabajo tiene un plazo máximo de cuatro días naturales para darte una respuesta sobre tu aceptación.

Si por alguna razón no eres seleccionado en tu primera opción, no te desanimes. El sistema te permitirá postularte a una nueva vacante disponible, siempre y cuando haya espacios libres en tu ciudad de residencia.

En el caso específico de Jalisco, cientos de empresas locales, hoteles, restaurantes y centros culturales se han sumado a esta iniciativa como tutores. Esto significa que los jóvenes tapatíos podrán aprender directamente de los expertos del sector turístico, preparándose para las exigencias de un mercado laboral cada vez más competitivo.

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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