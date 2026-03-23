Wall Street da señales de recuperación con avance en el Dow Jones, Nasdaq y S&P 500

Wall Street cerró con ganancias generales este lunes 23 de marzo del 2026 y el Dow Jones de Industriales, su indicador principal, subió un 1.38 %, cifra que significa su mayor subida desde que empezó la guerra en Oriente Medio tras los bombardeos de Estados Unidos e Israel del pasado 28 de febrero.

¿Cómo quedaron los indicadores de Wall Street HOY, 23 de marzo del 2026?

Al cierre de Wall Street, el Dow Jones ganó 631 puntos, hasta las 46 mil 208 unidades; el selectivo S&P 500 avanzó un 1.15 %, hasta los seis mil 581 enteros; y el tecnológico Nasdaq sumó un 1.38 %, hastas las 21 mil 946 unidades.

La Bolsa de Nueva York presentó la mayor muestra de recuperación en estos más de 20 días después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara que aplaza durante cinco días los ataques contra centrales eléctricas e infraestructura energética de Irán.

La decisión de Trump provocó una caída en el precio del petróleo, que llevaba días cerca de los 100 dólares el barril, y que había mantenido en tensión a los inversores.

¿Cómo cerró el precio del petróleo WTI HOY 23 de marzo del 2026?

El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés), por su parte, tuvo una caída este lunes del 10 % hasta 88.13 dólares el barril.

Donald Trump aseguró que existen "puntos importantes de acuerdo" con Irán después de dos días de "conversaciones muy buenas y productivas respecto a una resolución completa y total" de las hostilidades en Oriente Medio.

¿Qué otros sectores avanzaron este 23 de marzo del 2026?

Aunque Irán negó los supuestos avances presumidos por Donald Trump, las declaraciones impulsaron los títulos especialmente en el sector de viajes, tras muchos días de incertidumbre.

United Airlines, por ejemplo, subió un 4.46 % al cierre y American Airlines un 3.46 por ciento.

Las acciones de Air Canada subieron un 3.11 % después de que uno de sus aviones sufriera un accidente contra un camión anoche en el aeropuerto neoyorquino LaGuardia y dos de sus pilotos murieran.

En otros mercados, el oro cayó un 3.62 %, hasta los cuatro mil 409 dólares la onza, y la plata restó un 0.69 %, hasta 69.18 dólares.