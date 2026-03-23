TV Azteca obtiene luz verde para concurso mercantil: esto se sabe

La jueza Primera de Distrito de Concursos Mercantiles, Nataly Pérez, admitió a trámite la solicitud de concurso mercantil de TV Azteca que fue promovido el 10 de marzo.

La juzgadora detalló que las medidas decretadas no benefician a afiliadas o subsidiarias de la comerciante, ya que las providencias precautorias únicamente están dirigidas a proteger los bienes y derechos de la empresa sujeta al proceso.

Además, negó que se pueda proteger a terceros, avalistas, obligados solidarios, entre otras figuras análogas.

Dentro de las filiales obligadas a pagar la deuda en Nueva York se encuentra la firma de casinos en línea Ganador Azteca, el equipo de futbol Mazatlán, Televisora del Valle de México, que opera el canal ADN Noticias, Operadora Mexicana de Televisión y Azteca International Corporation, entre otros.

Estas empresas tendrían que promover su propio concurso para tener acceso a la protección contra acreedores.

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TV Azteca entra en concurso mercantil voluntario para sanear sus finanzas

En febrero del 2026, Grupo Salinas anunció el inicio de un proceso de reorganización corporativa, operativa y financiera por medio de la figura de concurso mercantil voluntario para TV Azteca.

Esta acción fue aprobada en su Asamblea General Extraordinaria de Accionistas que representó una decisión para sanear sus finanzas y asegurar la compañía a largo plazo.

JM

