SAT confirma quiénes, cuándo y cómo deben realizar la Declaración Anual 2026

El cierre del ejercicio fiscal al 31 de diciembre activa, como cada año, el proceso de declaración anual en México. El Servicio de Administración Tributaria se prepara para abril de 2026 tras haber reportado una recaudación histórica superior a 5.35 billones de pesos en 2025 , con un incremento cercano al 4% anual.

Para facilitar el cumplimiento, la autoridad fiscal habilitó un simulador en línea que permite revisar anticipadamente la información precargada y detectar posibles inconsistencias antes de enviar la declaración.

¿Quiénes están obligados?

Deben presentar la declaración anual las personas físicas que durante 2025 hayan superado ingresos de 400 mil pesos, trabajado para más de un empleador, percibido honorarios, rentas, actividades empresariales o ingresos mediante plataformas digitales. También aplica para quienes obtuvieron intereses, dividendos, ingresos del extranjero, dejaron de laborar antes de fin de año o recibieron indemnizaciones o pensiones.

En contraste, los asalariados con un solo patrón e ingresos menores al umbral pueden quedar exentos , siempre que sus comprobantes de nómina estén correctamente emitidos. De lo contrario, la obligación recae en el contribuyente.

Fechas clave y posibles sanciones

Las empresas debieron declarar entre enero y marzo de 2026. En tanto, las personas físicas tienen del 1 al 30 de abril para cumplir. Retrasos, errores o incumplimiento pueden derivar en multas y recargos, por lo que se recomienda no esperar al último momento.

¿Cómo presentar la declaración?

El trámite se realiza en línea a través del portal del SAT . Es necesario contar con RFC, contraseña o e.firma y, en caso de saldo a favor, una cuenta bancaria (CLABE). El sistema permite revisar ingresos precargados, validar deducciones y enviar la información en pocos pasos.

Entre las deducciones personales más relevantes destacan gastos médicos, colegiaturas, intereses hipotecarios, aportaciones para el retiro, donativos y seguros de salud, siempre que estén facturados y pagados electrónicamente.

Una revisión minuciosa de datos, facturas y cuentas bancarias es clave para evitar inconsistencias y agilizar devoluciones. Para quienes generan ingresos por cuenta propia, llevar control de la facturación durante el año resulta determinante para cumplir sin contratiempos.

SV