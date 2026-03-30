SAT lanza aviso sobre fecha límite para la Declaración Anual

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) recordó a las empresas que el plazo para presentar la declaración anual correspondiente al ejercicio fiscal 2025 ya está en curso y concluye el próximo 31 de marzo de 2026 , por lo que llamó a cumplir en tiempo con esta obligación.

El organismo detalló que existen fechas diferenciadas según el régimen fiscal: las personas morales sin fines de lucro tuvieron como límite el 16 de febrero, mientras que las empresas del régimen general y del Régimen Simplificado de Confianza (RESICO) deberán hacerlo a más tardar el último día de marzo. En casos de compañías en proceso de liquidación, el plazo venció el 19 de enero.

Plataforma del SAT facilita el proceso

El SAT subrayó que su plataforma digital cuenta con información precargada para agilizar el trámite, como pagos provisionales, retenciones, comprobantes fiscales (CFDI), nómina, utilidades pagadas y saldos de ejercicios anteriores. En caso de inconsistencias, los contribuyentes pueden corregir los datos mediante declaraciones complementarias.

Una vez presentada la declaración, si existe un saldo a pagar, este deberá cubrirse vía transferencia bancaria y se verá reflejado en el sistema en un lapso de hasta 48 horas ; si no hay impuesto a cargo, el registro se procesa aproximadamente en 24 horas.

Para cumplir con el trámite, las empresas deben contar con RFC, e.firma vigente y acceso a banca electrónica. Además, el SAT mantiene disponibles diversos canales de atención para resolver dudas, como MarcaSAT y sus herramientas digitales de orientación.

La autoridad fiscal enfatizó que el cumplimiento oportuno de esta obligación contribuye a fortalecer la recaudación y permite financiar servicios , infraestructura y programas públicos en beneficio de la población.

SV