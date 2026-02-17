Wall Street cierra con leves ganancias

Wall Street cerró este martes en verde y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, subió un 0.07 %, en una jornada en la que destacó la subida de las entidades financieras.

Al cierre del parqué neoyorquino, el Dow Jones se situó en los 49.533 puntos; el selectivo S&P 500 ganó un 0.10 %, hasta los 6.843 ; y el tecnológico Nasdaq avanzó un 0.14 %, hasta las 22.578 unidades.

En la sesión de hoy, las empresas ganadoras fueron bancos y otras entidades financieras como Citigroup (2.6 %), JPMorgan (1.5 %), Bank of America (0.3 %) o Wells Fargo (0.5 %).

En contraposición, caían las acciones de tecnológicas como ServiceNow (-1 %), Autodesk (-2,5 %), Salesforce (-2.86 %) u Oracle (-3.8 %), todas ellas relacionadas con la industria del software.

Según CNBC, este sector se ha visto perjudicado por el temor de los inversores a que la inteligencia artificial (IA) reemplace a los proveedores de software.

En su informe diario Sevens Report, el analista Tom Essaye pronostica una "elevada volatilidad" mientras no exista una prueba "concreta" de que la inversión en capital en IA vaya a generar un retorno positivo y de que esta tecnología no destruya las industrias consolidadas, sino que las haga más eficientes.

Essaye también subraya el temor de los operadores a que la IA se convierta en un "producto básico", lo que haría que las inversiones de billones de dólares en infraestructura de IA "resultaran absurdas".

Esta semana, los inversores están pendientes de la publicación de los índices de producción industrial en EU en enero y del producto interior bruto (PIB) del país durante el cuarto trimestre y todo 2025.

En otros mercados, el precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) bajó este martes un 0.89 %, hasta 62.33 dólares el barril, mientras avanzan las negociaciones nucleares entre Estados Unidos e Irán.

Teherán y Washington mantuvieron su segundo encuentro tras la reanudación el 6 de febrero de las negociaciones nucleares en Mascate (Omán), en la que fue su primera reunión desde la guerra de 12 días de junio.

MF