Martes, 17 de Febrero 2026

Economía |

Walmart publica su folleto de ofertas para Cuaresma

Este es el listado de alimentos en descuento dentro del folleto de ofertas para Cuaresma en Walmart

Por: Oscar Eduardo Bravo Gutiérrez

Lee aquí las ofertas en alimentos que tiene Walmart para los siguientes meses. EFE / ARCHIVO

Las tiendas de autoservicio Walmart México publicaron su folleto de ofertas válidas del 13 de febrero al 21 de abril de 2026 con motivo del tiempo de Cuaresma que comienza a partir de este miércoles 18 de febrero.

Las ofertas que comenzaron hace cuatro días se extenderán hasta el martes 21 de abril y se encuentran en todo tipo de productos. En esta ocasión te tramos los mejores descuentos respecto a alimentos dejando afuera frituras, cereales, y lácteos.

Ten en cuenta que si pagas con tu Programa o Beca del Beinestar recibirás hasta un 20% de bonificación en productos participantes. Así mismo, se puede pagar con Cashi con hasta 20 meses sin intereses. Por último, hay que señalar que son válidas en sus sucursales físicas y en su tienda en línea walmart.com.mx.

Estas son las mejores ofertas en alimentos en Walmart

  • Mayonesa con jugo de limón McCormick 870 g a $85 pesos
  • Variedad de arroz SOS 1 kg a $35 pesos
  • Atún de agua o aceite Dolores 3x61 pesos
  • Salmón chileno a $439 pesos el kilo
  • Variedad de vegetales Herdez enlatado 400 gr a $19 pesos
  • Mayonesa en pouch Heinz a $66 pesos
  • Atún dolores en pouch 4x$59 pesos
  • Atún preparado Dolores 2x$70 pesos
  • Galletas Crackets de 417 gr a $47 pesos
  • Galletas Habaneras de 424 gr a $59 pesos
  • Galletas de arroz Sanissimo a $31 pesos
  • Atún Tuny en Pouch de 110 gr a 2x$30 pesos
  • Atún Tuny en lata 3x$59 pesos
  • Salsa Heinz pouch Kétchup a $28 pesos
  • Frijoles refritos Isadora a 2x$32 pesos
  • Tostadas de maíz Salmas Sanissimo a $70 pesos
  • Taquitos de pollo o res Albanesa a $100 pesos
  • Cubitos de atún Dolores aleta amarilla a $79 pesos
  • Medallones de atún Dolores aleta amarilla a $322 pesos
  • Variedad de mezcla de verduras La Huerta a $45 pesos
  • Galletas Ritz de 89 gr a $33 pesos
  • Galletas Ritz de 356 gr a $33 pesos
  • Salmón Marketside sin piel de 500 gr a $199 pesos
  • Salmón Marketside con piel de 680 gr a $254 pesos
  • Salmón Atlántico Marketside sin piel 400 gr a $259 pesos
  • Mojarra por kilo a $102 pesos
  • Pescado para caldo por kilo a $94 pesos
  • Filete tilapia por kilo a $122 pesos
  • Variedad de verdura en lata Great Value a $16 pesos
  • Atpun Great Value de 110 gr a $20 pesos
  • Pan molido Great Value a $30 pesos
  • Chiles jalapeños a $40 pesos
  • Aceite de oliva 1 L $219 pesos
  • Arroz super extra a $17 pesos
  • Totopos por kilo a Great Value a $26 pesos
  • Tostadas fritas o crema ácida a $35 pesos
  • Lentejas Great Value de 500 gr a $20 pesos
  • Pechuga de pavo en jamón Great Value a $65 pesos
  • Aceite de soya o canola a $38 pesos
  • Garbanzo Great Value de 500 gr a $33 pesos

