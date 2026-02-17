Las tiendas de autoservicio Walmart México publicaron su folleto de ofertas válidas del 13 de febrero al 21 de abril de 2026 con motivo del tiempo de Cuaresma que comienza a partir de este miércoles 18 de febrero.

Las ofertas que comenzaron hace cuatro días se extenderán hasta el martes 21 de abril y se encuentran en todo tipo de productos. En esta ocasión te tramos los mejores descuentos respecto a alimentos dejando afuera frituras, cereales, y lácteos.

Ten en cuenta que si pagas con tu Programa o Beca del Beinestar recibirás hasta un 20% de bonificación en productos participantes. Así mismo, se puede pagar con Cashi con hasta 20 meses sin intereses. Por último, hay que señalar que son válidas en sus sucursales físicas y en su tienda en línea walmart.com.mx.

Estas son las mejores ofertas en alimentos en Walmart

Mayonesa con jugo de limón McCormick 870 g a $85 pesos

Variedad de arroz SOS 1 kg a $35 pesos

Atún de agua o aceite Dolores 3x61 pesos

Salmón chileno a $439 pesos el kilo

Variedad de vegetales Herdez enlatado 400 gr a $19 pesos

Mayonesa en pouch Heinz a $66 pesos

Atún dolores en pouch 4x$59 pesos

Atún preparado Dolores 2x$70 pesos

Galletas Crackets de 417 gr a $47 pesos

Galletas Habaneras de 424 gr a $59 pesos

Galletas de arroz Sanissimo a $31 pesos

Atún Tuny en Pouch de 110 gr a 2x$30 pesos

Atún Tuny en lata 3x$59 pesos

Salsa Heinz pouch Kétchup a $28 pesos

Frijoles refritos Isadora a 2x$32 pesos

Tostadas de maíz Salmas Sanissimo a $70 pesos

Taquitos de pollo o res Albanesa a $100 pesos

Cubitos de atún Dolores aleta amarilla a $79 pesos

Medallones de atún Dolores aleta amarilla a $322 pesos

Variedad de mezcla de verduras La Huerta a $45 pesos

Galletas Ritz de 89 gr a $33 pesos

Galletas Ritz de 356 gr a $33 pesos

Salmón Marketside sin piel de 500 gr a $199 pesos

Salmón Marketside con piel de 680 gr a $254 pesos

Salmón Atlántico Marketside sin piel 400 gr a $259 pesos

Mojarra por kilo a $102 pesos

Pescado para caldo por kilo a $94 pesos

Filete tilapia por kilo a $122 pesos

Variedad de verdura en lata Great Value a $16 pesos

Atpun Great Value de 110 gr a $20 pesos

Pan molido Great Value a $30 pesos

Chiles jalapeños a $40 pesos

Aceite de oliva 1 L $219 pesos

Arroz super extra a $17 pesos

Totopos por kilo a Great Value a $26 pesos

Tostadas fritas o crema ácida a $35 pesos

Lentejas Great Value de 500 gr a $20 pesos

Pechuga de pavo en jamón Great Value a $65 pesos

Aceite de soya o canola a $38 pesos

Garbanzo Great Value de 500 gr a $33 pesos

