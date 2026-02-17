Las tiendas de autoservicio Walmart México publicaron su folleto de ofertas válidas del 13 de febrero al 21 de abril de 2026 con motivo del tiempo de Cuaresma que comienza a partir de este miércoles 18 de febrero.Las ofertas que comenzaron hace cuatro días se extenderán hasta el martes 21 de abril y se encuentran en todo tipo de productos. En esta ocasión te tramos los mejores descuentos respecto a alimentos dejando afuera frituras, cereales, y lácteos.Ten en cuenta que si pagas con tu Programa o Beca del Beinestar recibirás hasta un 20% de bonificación en productos participantes. Así mismo, se puede pagar con Cashi con hasta 20 meses sin intereses. Por último, hay que señalar que son válidas en sus sucursales físicas y en su tienda en línea walmart.com.mx.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *OB