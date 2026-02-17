Bolsa Mexicana pierde, contrario a los mercados de EU

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) registró este martes una pérdida del 0.28% que llevó a su principal indicador, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), a bajar a 71 mil 155.69 unidades en una jornada con cierres positivos en el mundo y en especial en Estados Unidos.

Con el retroceso de este día, el índice mexicano acumula tres cierres negativos en las últimas cuatro sesiones.

"Hubo nerviosismo en el mercado de capitales, particularmente en el sector tecnológico. De hecho, el índice S&P 500 observó momentáneamente una caída superior al 1%, pero rebotó y cerró con ganancias, al igual que el Dow Jones y el Nasdaq Composite", comentó la directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base, Gabriela Siller.

En México, explicó la especialista, el IPC "cerró la sesión con una pérdida del 0.28% para caer en tres de las últimas cuatro sesiones".

Al interior del mercado mexicano, añadió Siller, destacaron las pérdidas de las emisoras: Industrias Peñoles (-4.06%), Grupo México (-3.95%), Televisa (-3.31%), Kimberly-Clark (-2.09%) y Becle (-1.63%).

En tanto, el director de Análisis Económico del grupo financiero Actinver, Enrique Covarrubias, indicó que este martes el IPC terminó la jornada con una caída, movimiento con que las ganancias de febrero se ubicaron en +5.3% y, en lo que va del año, en +10.7%.

En la jornada, el peso mexicano se apreció un 0.17% frente al dólar al cotizar en 17.13 unidades por billete verde, frente a los 17.16 en la jornada anterior, según datos del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 176.8 millones de títulos por un importe de 18.788 millones de pesos.

De las 781 firmas que cotizaron en la jornada, 313 terminaron con sus precios al alza, 431 tuvieron pérdidas y 37 cerraron sin cambio.

Los títulos con mayor variación al alza fueron de la línea aérea Aeroméxico (AERO), con el 8.16%; de la empresa de productos domésticos Grupo Vasconia (VASCONI), con el 4.87%; y de la empresa de productos de consumo frecuente Fomento Económico Mexicano (FEMSA UB), con el 4.52%.

En contraste, las mayores variaciones a la baja fueron de las mineras Industrias Peñoles (PEÑOLES), con el -4.06%; Grupo México (GMÉXICO B), con el -3.95%, y Frisco (MFRISCO A-1), con el -3.6%.

MF