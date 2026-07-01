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Wall Street arranca julio en rojo; Nasdaq baja 0.66%, arrastrado por firmas de chips

La Bolsa de Nueva York estrenó el mes de julio con pérdidas generalizadas en el sector de los semiconductores

Por: EFE

Además de Micron y Sandisk, empresas como Nvidia, Advanced Micro Devices (AMD) o Intel también registraron pérdidas. EFE/ARCHIVO

Además de Micron y Sandisk, empresas como Nvidia, Advanced Micro Devices (AMD) o Intel también registraron pérdidas. EFE/ARCHIVO

Wall Street cerró este miércoles 01 de julio de 2026 en rojo y el índice tecnológico Nasdaq bajó un 0.66%, arrastrado por empresas de chips como Micron y Sandisk, que cayeron más del 10%, y con el mercado pendiente de la política de tipos de interés de la Reserva Federal.

Al cierre de la sesión de hoy, el Nasdaq se situó en 26 mil 040 puntos, el S&P 500 cedió un 0.22%, hasta siete mil 483 unidades, y el Dow Jones de Industriales se deslizó un tímido 0.03%, hasta 52 mil 305 enteros, tras marcar un récord intradía horas antes.

La bolsa estrenó el mes de julio con pérdidas generalizadas en el sector de los semiconductores, que batió récords en el primer semestre.

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Algunos analistas argumentaban que se trata de una corrección normal derivada de la rotación de carteras de cara al nuevo trimestre, ya que muchos inversores toman los beneficios de sus acciones tecnológicas y los destinan a opciones menos arriesgadas.

Además de Micron y Sandisk, empresas como Nvidia, Advanced Micro Devices (AMD) o Intel cedieron un 1.25%, un 6.9% y un 9%, respectivamente.

En cambio, Meta se disparó un 8.8% tras reportar Bloomberg y CNBC sus planes de crear un negocio de la nube, rivalizando con Amazon Web Services y otras, mediante el cual vender su excedente de capacidad de computación para las tecnologías de inteligencia artificial (IA).

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Otras grandes tecnológicas también ascendieron, como Microsoft (3%), Alphabet (1.3%) y Apple (1.7%).

Los inversores estuvieron atentos a la intervención del presidente de la Reserva Federal (Fed), Kevin Warsh, en el Foro del Banco Central Europeo (BCE) en Sintra (Portugal), pero como era de esperar rechazó hablar sobre una posible subida de los tipos vinculada a la inflación.

Warsh aseguró que los riesgos inflacionarios han disminuido en las últimas semanas, reiteró el compromiso de esa institución de devolver la inflación al objetivo del 2% y subrayó que mantendrá su independencia a la hora de decidir la política monetaria.

Al margen, el petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) bajó un 1.32%, hasta 68.58 dólares el barril, tras las negociaciones indirectas de Estados Unidos e Irán mediadas por Catar y Pakistán.

JM

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