Liverpool: 5 pantallas con 50% de descuento por el Buen Fin 2025

Con la llegada del esperado evento comercial del año, el Buen Fin 2025, Liverpool lanza una atractiva promoción con descuentos de hasta el 50% en la mayoría de sus departamentos, como lo es tecnología que incluye pantallas de distintas marcas y tamaños, disponibles tanto en sus tiendas físicas como en su plataforma en línea. Esta campaña busca atraer a los consumidores que desean adelantar sus compras navideñas o renovar su equipo de entretenimiento con precios más accesibles.

El Buen Fin 2025 se llevará a cabo del jueves 13 al lunes 17 de noviembre y durante esos días, las tiendas Liverpool abrirán sus puertas en horario habitual, que es de 10:00 a 22:00 horas, y su sitio web estará disponible las 24 horas para facilitar el acceso a las ofertas.

Dado que los productos con mayor demanda tienden a agotarse rápidamente, se recomienda realizar las compras con anticipación o utilizar la opción de compra en línea con envío a domicilio.

La promoción estará vigente en todas las sucursales de Liverpool en México, así como en su portal oficial y aplicación móvil, así los usuarios podrán encontrar una amplia selección de artículos como televisores con diferentes especificaciones tecnológicas según los gustos y necesidades de cada cliente.

Pantallas con 50% de descuento por el Buen Fin 2025

LG

Pantalla Smart TV OLED de 65 pulgadas 4K OLED65B5PSA con AI webOS

Cuenta con las capacidades de la Inteligencia Artificial más avanzada en imagen y sonido, reconociendo al usuario para posteriormente personalizar a su gusto el contenido, brindando una mejor experiencia visual.

Pantalla Smart TV QNED de 75 pulgadas 4k/uhd 75QNED83ASG con AI webOS

LG QNED es la tecnología más completa de televisores LED, su potente Procesador α7 AI 4K Gen8 proporciona las capacidades de la inteligencia artificial más avanzada en imagen y sonido. Su exclusiva tecnología Dynamic QNED Color podrás ver colores vívidos y reales en tu pantalla.

Pantalla Smart TV OLED de 77 pulgadas 4K OLED77B5PSA con AI webOS

Trabaja con el poderoso Procesador α8 AI 4K Gen2 que fue desarrollado con una década de experiencia, logrando mejorar las imágenes a una calidad 4K con colores y brillos asombrosos, su Aprendizaje Profundo detecta objetos y fondos con precisión a nivel de píxel.

Pantalla Smart TV QNED de 86 pulgadas 4K 86QNED83ASG con AI webOS

Disfruta tus videojuegos modo HGIG y su Optimizador de juegos. Ve cómo las películas cobran vida en tu cine en casa con Dolby Atmos y FILMMAKER MODE con luz ambiental que se ajusta a la iluminación de alrededor para una calidad de imagen que cumple con los más altos estándares cinematográficos.

SAMSUNG

Pantalla Smart TV Crystal UHD de 98 pulgadas 4K UN98DU9000FXZX

TAMBIÉN LEE: Estas son las ofertas de Suburbia para el Buen Fin 2025

Además de los descuentos directos, Liverpool ofrece beneficios adicionales como envío gratis en compras en línea, meses sin intereses con tarjetas participantes y acumulación de puntos en su programa de recompensas. Los compradores pueden aprovechar también los cupones digitales y promociones exclusivas disponibles en la app de la tienda.

Para acceder a las ofertas, basta con ingresar a la sección especial del Buen Fin en el sitio web de Liverpool o acudir a cualquiera de sus tiendas físicas.

YC