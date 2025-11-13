¿Habrá descuento en la licencia de conducir permanente? Esto se sabe

La información sobre un 50% de descuento en la licencia de conducir permanente corrieron por redes sociales y en diferentes medios, específicamente la gente se preguntaba si este aplicaría en la Ciudad de México. Fue tanta la demanda por saber que la Secretaría de Movilidad (Semovi) tuvo que aclarar públicamente la situación.

La dependencia declaró que no hay descuentos en el costo del trámite para obtener o renovar la licencia de conducir permanente, al menos en CDMX. Pero donde sí hay descuento es en el Estado de Morelos.

La Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Morelos anunció un subsidio fiscal del 50% en el pago por expedición y renovación de licencias de conducir para automovilistas y motociclistas, con vigencia de cinco años.

El descuento estará vigente hasta el 30 de noviembre de 2025, así que tienes poco tiempo, pero conviene aprovecharlo cuanto antes si resides en Morelos o tienes posibilidad de hacer el trámite ahí.

Nuevos precios con descuento en Morelos

Según la edición 6480 del periódico oficial "Tierra y Libertad", los precios quedan así:

• Licencia de automovilista: de 894 a 447 pesos

• Licencia de motociclista: de 781 a 391 pesos

¿Cómo hacer el trámite?

Requisitos:

Comprobante de pago de examen y comprobante de pago expedición de licencia permanente.

Acreditar identidad con fotografía vigentes y validadas ante las instituciones emisoras correspondientes (INE, PASAPORTE, CEDULA PROFESIONAL CON FOTOGRAFIA O CARTILLA DEL SERVICIO MILITAR).

Acreditar domicilio en el Estado de Morelos pudiendo ser con RECIBO DE AGUA, LUZ, TELEFONO, PREDIAL, ESTADO DE CUENTA vigentes, no menor a 3 meses.

Aprobar examen teórico (Una persona Responsable del Área se encargará de dicha aplicación en el lugar y momento que solicite el trámite).

Puedes realizar el pago de forma presencial en las oficinas de la Coordinación General de Movilidad y Transporte, o hacerlo de manera digital a través del sitio oficial: https://www.hacienda.morelos.gob.mx

KR

