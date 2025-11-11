Beca Gertrudis Bocanegra: ¿Cuál será el apoyo que recibirán los jóvenes?

En el marco de la presentación del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, anunció la creación del nuevo programa social Beca Gertrudis Bocanegra, que beneficiará a 80 mil jóvenes de educación superior en el estado.

"Por instrucciones de la Presidenta Claudia Sheinbaum, se abre una nueva beca para Michoacán, la Beca Gertrudis Bocanegra, que tiene como objetivo apoyar en gastos como transporte público a las y los jóvenes en educación superior. Más de 80 mil estudiantes podrán verse beneficiados", informó el titular de la SEP.

Mario Delgado destacó que para 2026, el programa de becas en Michoacán alcanzará a 892 mil 639 beneficiarios, con una inversión total de más de 6 mil 300 millones de pesos, lo que representa que 395 mil nuevos estudiantes recibirán apoyo económico.

Entre las acciones anunciadas, el titular de la SEP explicó que la Beca Rita Cetina, actualmente universal en nivel secundaria, se ampliará a todos los alumnos de primaria, incorporando a 314 mil nuevos becarios.

Además, se mantendrán los apoyos de la Beca Benito Juárez, que beneficia a 124 mil estudiantes, y del programa Jóvenes Escribiendo el Futuro, con 17 mil 597 becarios.

El secretario también presentó un plan de expansión educativa, con el objetivo de garantizar que ningún joven se quede sin estudiar. Se contempla la creación de 30 mil nuevos espacios en educación media superior, mediante la construcción de 10 bachilleratos tecnológicos nuevos, la ampliación de 20 planteles ya existentes y la instalación de 60 bachilleratos modulares en zonas urbanas e indígenas, como una evolución del modelo de telebachillerato.

