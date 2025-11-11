Buen Fin 2025: ¿Qué ofertas tendrán Mercado Libre y Amazon?

El Buen Fin 2025 está por comenzar oficialmente, pero tanto Mercado Libre como Amazon México ya adelantaron sus promociones más fuertes. Si estás buscando comprar tecnología, productos para el hogar o adelantar tus regalos navideños, este es el momento ideal para aprovechar cupones, bonificaciones bancarias y meses sin intereses.Aquí te contamos todo lo que necesitas saber para comprar bien y ahorrar más en las plataformas más populares del país.Mercado Libre celebra el 11/11 como un día de descuentos que este año hará antesala al Buen Fin, con promociones destacadas que se pueden combinar entre sí para obtener mayores descuentos.Además de los cupones relámpago, Mercado Libre cuenta con descuentos bancarios que puedes activar según tu forma de pago. Aquí algunos de los códigos:Todos estos cupones son válidos solo por tiempo limitado o hasta agotar existencias. ¡Actívalos pronto!Amazon también adelantó sus ofertas de Noviembre, válidas del 9 al 12 de noviembre de 2025, con beneficios atractivos como:Entre los bancos participantes están Santander, Afirme y Falabella, con distintas combinaciones de descuento directo, bonificación o MSI. Aquí algunos ejemplos:Otros bancos que ofrecen 10% de descuento con código incluyen: BBVA (BBVALU25), Banamex (BNMXLU25), HSBC (HSBCLU25), Banorte (BANORTELU25), BanCoppel (COPPELLU25) e Invex (IMCLU25 / PREACCESS).*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03 MV