Martes, 11 de Noviembre 2025

Economía |

Buen Fin 2025: ¿Qué ofertas tendrán Mercado Libre y Amazon?

Aquí te contamos todo lo que necesitas saber para comprar y ahorrar más durante el Buen Fin 2025 en las plataformas más populares del país

Por: SUN .

Mercado Libre celebra el 11/11 como un día de descuentos que este año hará antesala al Buen Fin. ESPECIAL / MERCADO LIBRE / AMAZON

El Buen Fin 2025 está por comenzar oficialmente, pero tanto Mercado Libre como Amazon México ya adelantaron sus promociones más fuertes. Si estás buscando comprar tecnología, productos para el hogar o adelantar tus regalos navideños, este es el momento ideal para aprovechar cupones, bonificaciones bancarias y meses sin intereses.

Aquí te contamos todo lo que necesitas saber para comprar bien y ahorrar más en las plataformas más populares del país.

¿Qué es el 11/11 de Mercado Libre?

Mercado Libre celebra el 11/11 como un día de descuentos que este año hará antesala al Buen Fin, con promociones destacadas que se pueden combinar entre sí para obtener mayores descuentos.

  • COMPRAYA – 10% OFF en compras desde $800 (tope $150)
  • CASI1111 – 15% OFF en compras desde $800 (tope $150)
  • TUHOGAR15 – 15% OFF en compras desde $600 (válido en hogar, tope $150)

Promociones bancarias en Mercado Libre

Además de los cupones relámpago, Mercado Libre cuenta con descuentos bancarios que puedes activar según tu forma de pago. Aquí algunos de los códigos:

  • TCMP25PBF – 10% OFF usando Mercado Pago / Visa
  • BNMX25PBF – 10% OFF pagando con tarjeta Banamex
  • OXOX25PBF – 10% OFF si pagas en efectivo desde OXXO
  • AFIRME25PBF – 10% OFF con tarjeta de crédito Afirme
  • MELIMAS25PBF – 5% OFF exclusivo para usuarios Meli+

Todos estos cupones son válidos solo por tiempo limitado o hasta agotar existencias. ¡Actívalos pronto!

Promociones bancarias en Amazon México

Amazon también adelantó sus ofertas de Noviembre, válidas del 9 al 12 de noviembre de 2025, con beneficios atractivos como:

  • Hasta 55% de descuento en productos seleccionados
  • Hasta 15% de bonificación bancaria
  • Hasta 24 meses sin intereses
  • Envío gratis en miles de productos

Entre los bancos participantes están Santander, Afirme y Falabella, con distintas combinaciones de descuento directo, bonificación o MSI. Aquí algunos ejemplos:

  • Santander: 10% de descuento con el código SANTLU25 o hasta 15% de bonificación con 3, 6, 9 o 12 MSI
  • AFIRME: 15% de bonificación + 6, 9 o 12 MSI
  • Falabella: 10% de bonificación + 12 MSI

Otros bancos que ofrecen 10% de descuento con código incluyen: BBVA (BBVALU25), Banamex (BNMXLU25), HSBC (HSBCLU25), Banorte (BANORTELU25), BanCoppel (COPPELLU25) e Invex (IMCLU25 / PREACCESS).

