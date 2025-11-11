Buen Fin 2025: ¿Qué ofertas tendrán Mercado Libre y Amazon?

El Buen Fin 2025 está por comenzar oficialmente, pero tanto Mercado Libre como Amazon México ya adelantaron sus promociones más fuertes. Si estás buscando comprar tecnología, productos para el hogar o adelantar tus regalos navideños, este es el momento ideal para aprovechar cupones, bonificaciones bancarias y meses sin intereses.

Aquí te contamos todo lo que necesitas saber para comprar bien y ahorrar más en las plataformas más populares del país.

¿Qué es el 11/11 de Mercado Libre?

Mercado Libre celebra el 11/11 como un día de descuentos que este año hará antesala al Buen Fin, con promociones destacadas que se pueden combinar entre sí para obtener mayores descuentos.

COMPRAYA – 10% OFF en compras desde $800 (tope $150)

CASI1111 – 15% OFF en compras desde $800 (tope $150)

TUHOGAR15 – 15% OFF en compras desde $600 (válido en hogar, tope $150)

Promociones bancarias en Mercado Libre

Además de los cupones relámpago, Mercado Libre cuenta con descuentos bancarios que puedes activar según tu forma de pago. Aquí algunos de los códigos:

TCMP25PBF – 10% OFF usando Mercado Pago / Visa

BNMX25PBF – 10% OFF pagando con tarjeta Banamex

OXOX25PBF – 10% OFF si pagas en efectivo desde OXXO

AFIRME25PBF – 10% OFF con tarjeta de crédito Afirme

MELIMAS25PBF – 5% OFF exclusivo para usuarios Meli+

Todos estos cupones son válidos solo por tiempo limitado o hasta agotar existencias. ¡Actívalos pronto!

Promociones bancarias en Amazon México

Amazon también adelantó sus ofertas de Noviembre, válidas del 9 al 12 de noviembre de 2025, con beneficios atractivos como:

Hasta 55% de descuento en productos seleccionados

Hasta 15% de bonificación bancaria

Hasta 24 meses sin intereses

Envío gratis en miles de productos

Entre los bancos participantes están Santander, Afirme y Falabella, con distintas combinaciones de descuento directo, bonificación o MSI. Aquí algunos ejemplos:

Santander: 10% de descuento con el código SANTLU25 o hasta 15% de bonificación con 3, 6, 9 o 12 MSI

AFIRME: 15% de bonificación + 6, 9 o 12 MSI

Falabella: 10% de bonificación + 12 MSI

Otros bancos que ofrecen 10% de descuento con código incluyen: BBVA (BBVALU25), Banamex (BNMXLU25), HSBC (HSBCLU25), Banorte (BANORTELU25), BanCoppel (COPPELLU25) e Invex (IMCLU25 / PREACCESS).

