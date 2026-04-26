Beca Rita Cetina: Cuándo llega el primer pago para estudiantes de primaria

Tras concluir exitosamente la fase de registro a nivel nacional, millones de padres de familia y tutores se mantienen a la expectativa para saber con exactitud cuándo se realizará el depósito del primer pago de la Beca Rita Cetina a estudiantes de primaria.

Este apoyo económico, diseñado para evitar la deserción escolar, representa un alivio significativo para los hogares, especialmente ante los gastos que conlleva el inicio de un nuevo ciclo escolar en las instituciones públicas del país.

Como parte del proceso logístico para la dispersión de los recursos, la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar ha establecido un periodo oficial para la entrega de los plásticos bancarios. Las autoridades confirmaron que la distribución de las tarjetas del Banco del Bienestar se llevará a cabo desde el 18 de mayo hasta el 31 de julio de 2026.

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Durante este periodo, los servidores de la nación y el personal capacitado convocarán de manera gradual a los beneficiarios, ya sea en los planteles educativos o en sedes alternas, para entregarles la herramienta financiera indispensable para acceder a los fondos gubernamentales de manera directa y sin intermediarios.

¿Cuándo depositan el pago de la Beca Rita Cetina para primaria?

Una de las dudas más frecuentes entre los padres de familia es la fecha exacta de la dispersión de los recursos. De acuerdo con la información oficial emitida por las autoridades federales, el primer pago de la Beca Rita Cetina para primaria llegará durante el mes de agosto de 2026.

Este depósito se realizará de forma estratégica semanas antes del comienzo del próximo ciclo escolar, con la finalidad de que las familias cuenten con el capital necesario para solventar la compra de uniformes, calzado y la lista de útiles escolares, garantizando así que los menores regresen a las aulas en óptimas condiciones.

A diferencia del esquema implementado para los estudiantes de nivel secundaria, quienes reciben depósitos bimestrales, el apoyo destinado a los alumnos de nivel primaria consistirá en un pago único anual. El monto establecido para este sector es de 2 mil 500 pesos por cada niña o niño registrado en el padrón de beneficiarios.

Esto significa que si una familia tiene dos hijos cursando la primaria en una escuela pública, recibirá un total de 5 mil pesos. Esta ampliación del programa, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, logró registrar a 7.2 millones de estudiantes en esta nueva etapa, consolidando uno de los proyectos sociales más ambiciosos de la actual administración.

Requisitos para asegurar el pago de la Beca Rita Cetina para primaria

Para que las familias puedan recibir la tarjeta bancaria y, consecuentemente, el pago de la Beca Rita Cetina para primaria, es necesario cumplir con la entrega de la documentación requerida en los módulos de atención.

Las madres, padres o tutores legales deberán presentarse el día de su cita con una identificación oficial vigente, tanto en original como en copia. Asimismo, se les solicitará una copia del acta de nacimiento, una copia de la Clave Única de Registro de Población (CURP) actualizada y un comprobante de domicilio reciente, cuya antigüedad no debe ser mayor a seis meses, para validar la residencia del solicitante.

Por otro lado, el expediente debe complementarse con los documentos correspondientes al estudiante inscrito en el programa. En este caso, los requisitos son más sencillos, ya que únicamente se exige presentar una copia del acta de nacimiento del menor y una copia de su CURP.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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MB

