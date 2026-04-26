Tarjeta del Banco del Bienestar perdida: qué hacer para seguir recibiendo pagos

La tarjeta del Banco del Bienestar es una herramienta fundamental para los beneficiarios de los programas sociales impulsados por el gobierno federal, como pensiones y becas, puesto que es el único medio a través del cual las autoridades entregan dinero de forma periódica. Por ello, en caso de extravío o robo, es importante actuar de inmediato para proteger los recursos y obtener una reposición, evitar contratiempos en los pagos.

Con esta herramienta, los beneficiarios pueden pagar en establecimientos que cuenten con terminal bancaria, retirar su dinero de manera gradual en cajeros o ventanillas, mantener los recursos en su cuenta y recibir depósitos.

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¿Cómo reponer la tarjeta del Banco del Bienestar?

Para solicitar la reposición de tu tarjeta del Banco del Bienestar, sigue estas indicaciones:

Realiza el reporte correspondiente: llama al 800 900 2000 para reportar el extravío o robo. En la llamada, elige la opción número 2, para que el personal verifique tus datos y haga el bloqueo de la tarjeta.

Conserva tu folio: en la llamada se te entregará un folio; guárdalo para seguir de cerca el trámite.

Comunícate con la dependencia o coordinación del programa: cada programa cuenta con un canal de contacto específico de orientación; identifícalo y continúa con el proceso de reposición.

¿Qué documentos necesitas para la reposición de tarjeta del Banco del Bienestar?

Para realizar el reporte y bloquear la tarjeta, es necesario contar con tu CURP y una identificación oficial vigente, preferentemente la credencial INE.

El bloqueo de la tarjeta puede solicitarse también directamente en la ventanilla de cualquier sucursal del Banco del Bienestar en el territorio mexicano.

Una vez que la nueva tarjeta esté disponible, se te enviarán las indicaciones para recogerla en tiempo y forma. Además de resguardar el plástico en un lugar seguro, es esencial no compartir el NIP en ningún proceso.

¿Cuáles son los contactos de cada dependencia?

Para la Pensión Personas Adultas Mayores, Pensión Personas con Discapacidad, Pensión Mujeres Bienestar, Sembrando Vida y el Programa para Madres Trabajadoras, el contacto es el número de celular: 800 639 42 64.

Para la Beca de Educación Básica Rita Cetina, la Beca Universal de Educación Media Superior Benito Juárez y la Beca Jóvenes Construyendo el Futuro, el trámite es de forma presencial en oficinas, módulos y centros de atención.

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MB