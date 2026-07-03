Este viernes, los jugadores de la Selección Mexicana devolvieron los relojes de la marca Rolex al youtuber Steve Will Do It, quien se los había obsequiado de buena fe tras la victoria del Tri en el partido contra la República Checa.

La publicación en las redes sociales oficiales de la Selección Nacional dicta que "de común acuerdo, nuestros jugadores decidieron regresar al creador de contenido los relojes que por iniciativa propia les había regalado".

X / @miseleccionmx

Antecedentes del obsequio

El youtuber estadounidense Stephen Deleonardis, mejor conocido en redes sociales como Steve Will Do It, sorprendió a los jugadores del Tri en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), luego de regalarles unos relojes.

El momento se dio luego de su victoria sobre Chequia en el Estadio Ciudad de México, en la ronda de Fase de Grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026, antes de su enfrentamiento a Ecuador en los Dieciseisavos de Final, cuya victoria llevaría al equipo tricolor a clasificar en la ronda final.

El creador digital habría apostado por México en su partido contra Chequia, y su triunfo sobre el país europeo lo llevó a ganar 2 millones de dólares, por lo que decidió agradecer al Tri con un obsequio distintivo: relojes Rolex, cuyo costo ronda desde los 250 mil pesos.

¿Quién es Steve Will Do It?

Nacido en agosto de 1998 en Oviedo, Florida, Stephen Deleonardis es un creador de contenido estadounidense de 27 años, conocido por sus videos de retos extremos de comida, sorteos de dinero y acrobacias extravagantes, lo que le llevó a adoptar el apodo de "Steve will do it".

Stephen inició su primer negocio en línea a los 18 años, vendiendo camisetas personalizadas, luego de abandonar la escuela. En 2017, comenzó su carrera en redes, publicando videos en Instagram.

En 2019 se mudó a una residencia en Los Ángeles y se unió a NELK Entertainment, conocidos como Nelk Boys, un exitoso canal de YouTube con más de 8 millones de suscriptores y compañía de medios de Norteamérica, famoso por sus videos de bromas, blogs de estilo de vida y arriesgadas acrobacias.

Posteriormente, abrió su propio canal para incursionar en contenido propio, donde cumplía retos extremos de comida. No obstante, en 2022 su canal fue eliminado por la plataforma y se reactivó años más tarde, en diciembre de 2025.

Con un patrimonio en aumento, Stephen también ha participado en diversos acuerdos publicitarios con diversas marcas de estilo de vida y juegos de azar, empresas de suplementos deportivos y promociones relacionadas con el deporte. Entre sus colaboraciones más lucrativas se incluyen relaciones en Full Send Supplements y PrizePicks.

Con información de SUN.

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