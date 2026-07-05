INAPAM: Así puedes acceder a todos los descuentos de Soriana en julio 2026

Los adultos mayores que cuentan con su credencial vigente del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) pueden seguir aprovechando descuentos especiales en tiendas Soriana durante julio de 2026, gracias al convenio de colaboración que mantiene la cadena de supermercados con el instituto.

Estos beneficios buscan apoyar la economía de las personas mayores de 60 años, especialmente en la compra de productos esenciales. Sin embargo, antes de acudir a realizar sus compras es importante conocer cómo funcionan las promociones, qué descuentos están disponibles y cuáles son las reglas para hacerlos válidos.

¿Qué descuentos ofrece Soriana a los beneficiarios del INAPAM?

Como parte del convenio entre Soriana y el INAPAM, las personas adultas mayores pueden obtener descuentos en distintos departamentos de la tienda, principalmente en artículos relacionados con la salud y productos de primera necesidad.

Uno de los beneficios más relevantes se encuentra en el área de farmacia, donde algunos medicamentos de patente y genéricos cuentan con descuentos que van del 5 al 10 por ciento, dependiendo del producto participante.

Además, la cadena también ofrece promociones en alimentos perecederos, panadería y diversos artículos de sus marcas propias, aunque la disponibilidad puede variar entre sucursales.

Por ello, se recomienda consultar directamente en el módulo de atención al cliente de cada tienda cuáles son los productos incluidos en el programa antes de realizar la compra.

¿Se pueden combinar los descuentos del INAPAM con otras promociones?

Durante julio, Soriana suele lanzar campañas de ofertas de temporada, por lo que una de las dudas más frecuentes es si el descuento del INAPAM puede aplicarse junto con promociones como rebajas, descuentos especiales o esquemas de "2x1".

De acuerdo con las políticas comerciales de la tienda, los beneficios otorgados mediante la credencial del INAPAM generalmente no son acumulables con otras promociones vigentes , por lo que el cliente deberá elegir el beneficio que resulte más conveniente en cada compra.

¿Cómo aplicar correctamente el descuento en caja?

Para que el descuento sea aplicado sin inconvenientes, el titular de la credencial debe presentar el documento físico original antes de que el cajero inicie el proceso de cobro.

Una vez verificada la credencial, el personal registrará el beneficio correspondiente y el descuento aparecerá reflejado en el ticket de compra.

En caso de utilizar las cajas de autocobro, se recomienda solicitar apoyo a un colaborador de la tienda para garantizar que el beneficio quede aplicado correctamente.

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NA