Huawei Pura 90s Pro y Pura 90s Pro Max: Precios y características

Huawei amplió su catálogo de teléfonos inteligentes con la llegada de los nuevos Pura 90s Pro y Pura 90s Pro Max, dos dispositivos de gama alta que apuestan por un sistema de cámaras renovado, funciones de inteligencia artificial y especificaciones orientadas al rendimiento. Estos son sus principales características, así como los precios con los que estarán disponibles en el mercado.La preventa para México de ambos modelos será el próximo miércoles 22 de julio a través de la pagina oficial de la tienda en línea de Huawei.Los precios en preventa son lo siguientes: Ambos modelos se destacan por introducir por primera vez en la industria marcos y tapas traseras con gradientes de color dinámicos, conectividad 5G global, baterías de alta duración y un avanzado sistema fotográfico XMAGE inteligente. Ambos modelos presentan estéticas visuales muy distintas debido al tipo de material de su tapa trasera.Huawei Pura 90s Pro tiene un acabado mate y está diseñado para evitar que las huellas dactilares se marquen con facilidad. Viene en combinaciones suaves denominadas comercialmente como:Huawei Pura 90s Pro Max su acabado es brillante, ofrece un aspecto premium y reflejos llamativos bajo la luz. Sus variantes internacionales son:KR