Huawei Pura 90s Pro y Pura 90s Pro Max: Precios y características

Huawei amplió su catálogo de teléfonos inteligentes con la llegada de los nuevos Pura 90s Pro y Pura 90s Pro Max, dos dispositivos de gama alta que apuestan por un sistema de cámaras renovado, funciones de inteligencia artificial y especificaciones orientadas al rendimiento. Estos son sus principales características, así como los precios con los que estarán disponibles en el mercado.

Te puede interesar: El sorprendente efecto del olor paterno en el cerebro de un bebé

La preventa para México de ambos modelos será el próximo miércoles 22 de julio a través de la pagina oficial de la tienda en línea de Huawei.

Precios

Los precios en preventa son lo siguientes:

Huawei Pura 90s Pro, 12/256 GB $22 mil 999 pesos

Huawei Pura 90s Pro, 12/512 GB $27 mil 999 pesos

Huawei Pura 90s Pro Max 12/256 GB $28 mil 499 pesos

Huawei Pura 90s Pro Max 12/512 GB $32 mil 999 pesos

Características

Ambos modelos se destacan por introducir por primera vez en la industria marcos y tapas traseras con gradientes de color dinámicos, conectividad 5G global, baterías de alta duración y un avanzado sistema fotográfico XMAGE inteligente.

Colores Disponibles y Acabados

Ambos modelos presentan estéticas visuales muy distintas debido al tipo de material de su tapa trasera.

Huawei Pura 90s Pro tiene un acabado mate y está diseñado para evitar que las huellas dactilares se marquen con facilidad.

Viene en combinaciones suaves denominadas comercialmente como:

Guava Soda (Gradiente Rosa a Verde)

Orange Soda (Gradiente Naranja a Blanco)

Coconut White (Gradiente Blanco a Rosa)

Mulberry Black (Clásico Negro)

Huawei Pura 90s Pro Max su acabado es brillante, ofrece un aspecto premium y reflejos llamativos bajo la luz. Sus variantes internacionales son:

Blush Gold (Gradiente Dorado)

Orange Ocean (Gradiente Naranja a Azul)

Blaze Purple (Gradiente Morado a Naranja)

Graphite Black / Negro Obsidiana (Clásico Negro)

Características técnicas

Característica Pura 90s Pro Pura 90s Pro Max Pantalla OLED LTPO de 6.6 pulgadas OLED LTPO de 6.9 pulgadas Protección Kunlun Glass estándar Kunlun Glass antirreflejos y anticaídas Procesador Kirin 9030S (Octa-core) Kirin 9030S (Octa-core) Sistema operativo EMUI 16.0 (Mercado Global) EMUI 16.0 (Mercado Global) Cámara principal 50 MP (Apertura Variable f/1.4-f/4.0) 50 MP (Apertura Variable f/1.4-f/4.0) Cámara telefoto 50 MP (Zoom digital 4x) 200 MP (Sensor ultragrande, Zoom óptico 4x / 20x video) Cámara ultra gran angular 12.5 MP 40 MP Batería 6,000 mAh 6,000 mAh Carga rápida 66W por cable / 50W inalámbrica 100W por cable / 80W inalámbrica Resistencia Certificación IP68 e IP69 Certificación IP68 e IP69

También lee: Estudio revela que los microplásticos en la sangre elevan riesgo de infarto

KR