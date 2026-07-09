SAT: estos son los únicos adeudos que reciben descuentos

Si tienes un crédito fiscal o contribuciones pendientes, estos beneficios del SAT podrían ayudarte a liquidar tu deuda sin pagar el monto total. Quédate a leer los detalles:

Miles de contribuyentes con adeudos ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) tendrán la oportunidad de regularizar su situación fiscal pagando mucho menos. A través del Programa de Regularización Fiscal 2026, así como de los beneficios previstos en el Código Fiscal de la Federación, el SAT permite obtener descuentos de hasta 100% en multas, recargos y gastos de ejecución, siempre que se cumplan los requisitos establecidos.

¿Qué descuentos ofrece el SAT en 2026?

El Programa de Regularización Fiscal 2026 busca facilitar que personas físicas y empresas se pongan al corriente con sus obligaciones tributarias mediante la reducción de diversos adeudos fiscales. Entre los conceptos que pueden recibir descuentos se encuentran:

Multas fiscales.

Recargos por adeudos.

Gastos de ejecución.

Créditos fiscales derivados de contribuciones federales.

Cuotas compensatorias, cuando la ley lo permita.

De acuerdo con el SAT, los beneficios pueden alcanzar hasta 100% de descuento en multas, recargos y gastos de ejecución. Además, cuando un crédito fiscal esté integrado únicamente por multas, la reducción puede ser de hasta 90%, siempre que el contribuyente reúna las condiciones previstas por la autoridad.

¿Quiénes pueden obtener el beneficio?

Los descuentos del SAT están dirigidos a personas físicas, así como a micro, pequeñas, medianas y algunas grandes empresas cuyos ingresos se encuentren dentro de los límites establecidos en la Ley de Ingresos de la Federación. Además, los contribuyentes deberán cumplir con los requisitos previstos por la autoridad fiscal, entre ellos:

Tener adeudos por contribuciones federales o créditos fiscales.

Cumplir con las condiciones del Programa de Regularización Fiscal 2026.

No haber sido beneficiarios de ciertos programas generalizados de condonación de adeudos fiscales.

Atender las disposiciones establecidas en el Código Fiscal de la Federación.

El SAT también permite solicitar reducción de multas

Además del programa de regularización, el Código Fiscal de la Federación contempla la posibilidad de solicitar una reducción de multas que puede ir del 20% al 100%, dependiendo del tipo de infracción y del cumplimiento de los requisitos legales.

Para acceder a este beneficio, el contribuyente deberá presentar la solicitud correspondiente ante el SAT y cubrir el monto restante del adeudo dentro del plazo autorizado o, en su caso, cumplir con el esquema de pagos acordado.

¿Cómo solicitar los descuentos del SAT?

El trámite puede realizarse mediante el portal del SAT, el Buzón Tributario o directamente en las oficinas de la autoridad fiscal, según el tipo de adeudo y el beneficio solicitado.

Antes de iniciar el procedimiento, es recomendable consultar el estatus de los créditos fiscales y verificar que se cumplen todos los requisitos para acceder a los descuentos.

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AO

