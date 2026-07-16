SAT: ¿Quiénes deben pagar ISR por su pensión y quiénes quedan exentos?

En las últimas semanas, jubilados de todo el país han expresado sus dudas sobre si deben cubrir el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) de manera obligatoria cada vez que reciben sus pensiones, o si están exentos de realizarlo. Para disipar todos los malentendidos, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) aclaró quiénes sí y quiénes no están obligados a cubrir este monto.

A través de diferentes medios, tanto tradicionales como digitales, se habló de que los pensionados ahora deberían realizar el pago del ISR o, de lo contrario, se enfrentarían a problemas con la autoridad fiscal; sin embargo, el SAT compartió un comunicado el pasado 5 de junio en el que explica de manera detallada la Ley del ISR y cómo aplica para las pensiones.

¿Quiénes deben pagar ISR por recibir una pensión?

De acuerdo con la información publicada, en México, conforme al artículo 93 de la Ley del ISR, las pensiones están libres de pagar impuestos siempre y cuando no sean superiores a 15 UMAS diarias , es decir, que no rebasen lo que en pesos sería aproximadamente 53 mil 493 pesos al mes.

En caso de recibir una cifra mayor, la ley mexicana estipula que el jubilado deberá pagar únicamente por la cantidad que sobrepasa el límite establecido, no sobre el total de la pensión. Es decir, si una persona recibe una pensión mensual de 60 mil pesos, tendrá que pagar ISR solo sobre los 6 mil 507 pesos restantes, conforme a las tarifas vigentes.

De manera sencilla, únicamente los sujetos que reciban pensiones mayores a 53 mil 493 pesos deben pagar impuestos. El resto queda totalmente libre de esta disposición.

¿La Pensión Bienestar y otros apoyos sociales pagan impuestos?

El SAT también desmintió que las personas beneficiarias de programas de la Secretaría del Bienestar, como la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, tengan que pagar ISR por recibir estos apoyos.

De acuerdo con la normativa federal, las ayudas económicas entregadas mediante programas sociales no se consideran ingresos acumulables para efectos fiscales, por lo que no generan la obligación de pagar este impuesto.

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Esto significa que los beneficiarios de estos programas no deben declarar estos recursos ante el SAT ni cubrir pagos de ISR por los apoyos recibidos.

Ante las dudas que han surgido entre los pensionados, la autoridad fiscal recordó la importancia de consultar información oficial y evitar compartir datos falsos sobre nuevas obligaciones fiscales. El pago de impuestos depende del tipo de ingreso y de los límites establecidos en la legislación vigente.

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