Utilidades 2026: requisitos para recibir el pago pronto

El Reparto de Utilidades (PTU) de 2026 ya comenzó en México. Sin embargo, hay una serie de requisitos para recibir el pago; la Ley Federal del Trabajo (LFT) exige una condición innegociable para acceder a este derecho.

¿Cuáles son los requisitos para recibir el pago de utilidades?

Según datos analizados por el portal especializado Xataka, el requisito principal para recibir este pago es haber laborado al menos 60 días continuos o discontinuos durante el ejercicio fiscal anterior. Si trabajaste dos meses en 2025, tu cobro está garantizado, sin importar si eras eventual.

Algunas personas se pueden preguntar si los trabajadores de plataformas digitales pueden acceder al reparto de utilidades 2026; la respuesta es sí. De acuerdo a la norma, se les exige que acumulen un mínimo de 288 horas efectivamente laboradas durante el año para formalizar su beneficio. Si cumples los requisitos y no recibes tu pago a tiempo, puedes acudir a la Profedet para recibir asesoría gratuita.

¿Cuándo se realiza el depósito de utilidades 2026?

Los plazos legales del depósito dependen del régimen fiscal bajo el cual tu empleador esté registrado ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), por lo que debes identificar tu tipo de empresa.

Si trabajas para una empresa constituida como persona moral, el pago de tus utilidades debe reflejarse a más tardar el 30 de mayo de 2026.

En cambio, si tu patrón es una persona física, la fecha límite se extiende hasta el 29 de junio de 2026.

Entender cómo se calcula este monto te ayudará a saber si recibes lo justo. El total se divide en dos partes iguales: el 50% se distribuye basándose en los días trabajados, mientras que el otro 50% se calcula tomando en cuenta tu salario base.

Te puede interesar: INAPAM y Aeroméxico confirman descuentos especiales en vuelos para adultos mayores

Es importante recordar que la ley contempla excepciones donde las empresas no están obligadas a pagar. Las compañías de nueva creación están exentas durante su primer año, al igual que instituciones públicas o privadas que operan con fines estrictamente culturales o sociales.

Asimismo, la legislación establece que ciertos puestos directivos no participan en este beneficio. Los directores, administradores y gerentes generales quedan excluidos del reparto, buscando priorizar la distribución de la riqueza entre los empleados operativos que sostienen la empresa.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

AS