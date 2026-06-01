Uso de dinero efectivo en México caerá significativamente para 2030, según expertos

La preferencia por el pago con tarjeta en nuestro país es algo que ha ido aumentando bastante durante los últimos años, desplazando de a poco el uso de dinero en efectivo. De acuerdo con el Global Payments Report 2025, esta tendencia se mantendrá durante varios años más.

De acuerdo con la información incluida en un estudio presentado por el medio, el dinero en efectivo solo se usó en el 40% de las transacciones totales realizadas en puntos de venta durante 2025, se prevé que este porcentaje descienda un 5% más para el año 2030, llegando así al 35%. Y su uso en el comercio electrónico, su presencia se verá reducida de 9% a 7% en el mismo periodo, reflejando una migración gradual hacia las alternativas de pago digitales.

El gerente general de Enterprise de Global Payments para América Latina, Juan Pablo D’Antiochia, señaló que los consumidores muestran una creciente apertura hacia métodos de pago más rápidos, simples y seguros. Aunque el efectivo mantiene una participación relevante, especialmente entre segmentos subbancarizados y en compras de menor monto, consideró que el mercado mexicano avanza hacia una mayor digitalización.

El reporte prevé que las billeteras digitales serán uno de los principales motores de este cambio. En comercio electrónico, su participación aumentará de 26% del valor de las transacciones en 2025 a 30% en 2030, mientras que en puntos de venta crecerán de 9% a 14%. Plataformas como Mercado Pago y PayPal encabezan su adopción en el país, mientras que Apple Pay y Google Wallet continúan ampliando su presencia.

Las tarjetas seguirán siendo el principal instrumento de pago

En 2025, las tarjetas de crédito, débito y prepago concentraron 57% del valor de las transacciones de comercio electrónico y 52% de las realizadas en puntos de venta. Las tarjetas de crédito mantienen el liderazgo en las compras en línea, mientras que las de débito conservan una mayor participación en establecimientos físicos.

Pese al avance de los pagos digitales, México continúa siendo el país de América Latina con mayor uso de efectivo en establecimientos físicos. El efectivo representó 40% del valor de las transacciones en puntos de venta durante 2025, por encima de Colombia, con 32%, y Perú, con 30%. No obstante, la tendencia apunta a una reducción gradual conforme se expande la infraestructura digital y aumenta la adopción de nuevos métodos de pago por parte de consumidores y comercios.

Incentivar el pago de gasolina con medios digitales provocará un buen hábito en el consumidor

Impulsar el pago de combustibles mediante medios digitales puede convertirse en un factor relevante para acelerar la reducción del uso de efectivo en México, al generar hábitos de consumo que suelen mantenerse en el tiempo, consideró D'Antiochia.

A partir de julio, el gobierno federal junto con bancos comenzará una campaña para incentivar el uso de pagos digitales en la carga de combustibles en todo el país, como parte del inicio de la estrategia nacional por reducir el uso de efectivo y digitalizar la economía.

"Lo más importante de esta medida es que genera hábito de uso en el consumidor. Una de las cosas que son muy notorias en el segmento de pago digital es que muchos consumidores cuando empiezan a acostumbrarse a utilizar algo de forma más recurrente, en general no lo dejan de hacer con el paso del tiempo", dijo.

En ese sentido, el directivo señaló que la experiencia internacional demuestra que cuando los usuarios comienzan a utilizar de manera recurrente herramientas de pago digitales, difícilmente regresan a esquemas tradicionales. Como ejemplo, mencionó que la pandemia de Covid-19 impulsó de forma significativa la adopción de pagos electrónicos, debido a que muchas personas evitaron el contacto con dinero físico, una tendencia que posteriormente se mantuvo.

Los beneficios y los hábitos de pago

D'Antiochia explicó que iniciativas de este tipo también generan beneficios para las estaciones de servicio y para las autoridades, al favorecer una mayor transparencia en las operaciones comerciales y facilitar el control y la regularización de transacciones. Añadió que, desde la perspectiva del consumidor, los pagos digitales ofrecen mayor comodidad al evitar el manejo de grandes cantidades de efectivo.

Asimismo, indicó que los incentivos para fomentar la digitalización de pagos han mostrado resultados positivos en distintos mercados de América Latina. Aunque reconoció que este tipo de apoyos suelen ser temporales y difíciles de sostener en el largo plazo, afirmó que una vez que los consumidores adoptan estos mecanismos de pago, gran parte del volumen de operaciones suele mantenerse aun cuando desaparecen los incentivos iniciales.

TG